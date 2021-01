Κλίμα σύγκρουσης ΕΕ - Βρετανίας για τα εμβόλια

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, λίγες εβδομάδες μετά το Brexit, με φόντο τις παραδόσεις των εμβολίων της βρετανοσουηδικής φαρμακευτικής AstraZeneca. Καθώς η μείωση στις παραδόσεις του εμβολίου αγγίζει το 75% έχει προκληθεί έντονη ανησυχία στην ΕΕ, η οποία κατηγορεί την εταιρεία για αδιαφάνεια και της ζητά καθαρό χρονοδιάγραμμα για τις παραδόσεις εμβολίων του Α΄ τριμήνου.

«Απορρίπτουμε τη λογική του "εξυπηρετείται πρώτος όποιος φτάνει πρώτος" («First come, first served») Αυτό μπορεί να λειτουργεί στο κρεοπωλείο της γειτονιάς, αλλά όχι στα δικά μας συμβόλαια και όχι στις συμβάσεις προαγοράς» δήλωσε η Επίτροπος Στ. Κυριακίδου απαντώντας σε δηλώσεις του επικεφαλής εταιρείας, Πασκάλ Σοριό, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προτεραιότητα στις παραδόσεις γιατί υπέγραψε σύμβαση προαγοράς πριν από την ΕΕ.

Η Στέλλα Κυριακίδου χαρακτήρισε εκ νέου ανεπαρκείς τις δικαιολογίες εκ μέρους της AstraZeneca, η οποία επικαλείται προβλήματα παραγωγής στα δύο εργοστάσιά της σε Ολλανδία και Βέλγιο.

Κατά την χθεσινή συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και της φαρμακευτικής AstraZeneca δεν προέκυψε άρση του αδιεξόδου για τις καθυστερημένες παραδόσεις εμβολίων. «Η Ευρώπη είναι στο σκοτάδι σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί κατά το επόμενο τρίμηνο», δήλωσε μετά την συνάντηση ανώτερος κοινοτικός αξιωματούχος.

«Λυπούμαστε για τη συνεχιζόμενη έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το πρόγραμμα παράδοσης», δήλωσε η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ με tweet, προσθέτοντας ότι η ΕΕ ζητούσε ένα σαφές σχέδιο από την AstraZeneca για την ταχεία παράδοση δόσεων του εμβολίου που έχει προαγοράσει το μπλοκ για το πρώτο τρίμηνο.

We regret the continued lack of clarity on the delivery schedule and request a clear plan from AstraZeneca for the fast delivery of the quantity of vaccines that we reserved for Q1. We will work with the company to find solutions and deliver vaccines rapidly for EU citizens.