Κλείνει ο εναέριος χώρος των 27 για τη Ρωσία, μπλόκο από την Ευρώπη στα ρωσικά ΜΜΕ

Την απαγόρευση λειτουργίας επί ευρωπαϊκού εδάφους κάθε μέσου ενημέρωσης που ελέγχεται από το Κρεμλίνο και συγκεκριμένα το Russia Tοday και το Sputnik, προκειμένου να σταματήσει η ρωσική προπαγάνδα, ανήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε κοινή δήλωση που έκανε με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

«Τα τοξικά μέσα παραπληροφόρησης δεν θα μπορούν να παραπληροφορούν την Ευρώπη», όπως είπε η πρόεδρος της Κομισιόν. Τα δύο αυτά μέσα σταματούν από σήμερα να εκπέμπουν στην ΕΕ. Εκτός από το μπλόκο στα ρωσικά ΜΜΕ, κλείνει και ο εναέριος χώρος της Ευρώπης για τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες και για όσα αεροσκάφη είναι ρωσικών συμφερόντων. Τα αεροσκάφη αυτά δεν θα μπορούν να προσγειώνονται και να υπερίπτανται του εδάφους της ΕΕ, όπως ανακοίνωσε η ηγεσία της Ευρώπης.

Κλείνει ο εναέριος χώρος της ΕΕ για τους Ρώσους

«Αυτή είναι μια στιγμή ορόσημο για την Ένωσή μας», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν. Παράλληλα, σημείωσε ότι ενισχύονται οι κυρώσεις σε βάρος του Κρεμλίνου και της Λευκορωσίας.

«Κλείνουμε τον εναέριο χώρο της ΕΕ για τους Ρώσους. Προτείνουμε απαγόρευση για όλα τα αεροσκάφη ρωσικής ιδιοκτησίας, ρωσικής εγγραφής ή αεροσκάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν και εξήγησε ότι «αυτά τα αεροσκάφη δεν θα μπορούν πλέον να προσγειώνονται, να απογειώνονται ή να πετούν πάνω από το έδαφος της ΕΕ».

«Αυτό θα ισχύει για οποιοδήποτε αεροπλάνο ανήκει, ναυλώνεται ή ελέγχεται με άλλο τρόπο από ρωσικό νομικό ή φυσικό πρόσωπο», συμπλήρωσε.

Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «ο εναέριος χώρος μας θα είναι κλειστός σε κάθε ρωσικό αεροπλάνο -και αυτό περιλαμβάνει τα ιδιωτικά τζετ ολιγαρχών».

