Κλείνει η συμφωνία για τροφοδοσία της Ευρώπης με LNG απευθείας από τις ΗΠΑ

Κοντά σε μία συμφωνία που έχει ως στόχο να περιορίσει την ενεργειακή εξάρτηση των Ευρωπαίων από τη Ρωσία βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Αύριο στις 10 το πρωί (ώρα Ελλάδος) η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ "για να συζητήσουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία", ανέφερε ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν Ερίκ Μαμέρ στο Twitter.

Την ίδια στιγμή, ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι η συμφωνία που προετοιμάζεται μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, μπορεί να ανακοινωθεί ίσως και αύριο, Παρασκευή. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg θα διασφαλίζει σημαντικές ποσότητες αμερικανικού φυσικού αερίου και υδρογόνου για την Ευρώπη.

«Βασική προτεραιότητα τόσο για τον πρόεδρο όσο και για τους Ευρωπαίους συμμάχους είναι να περιοριστεί η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να διαμορφωθεί ο οδικός χάρτης για να το πετύχουμε - τι βήματα πρέπει να γίνουν, τι μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ για να συμβάλλουν, τι θα πρέπει να κάνει η ίδια η Ευρώπη» είπε ο Σάλιβαν.

«Το θέμα αυτό μας απασχολεί έντονα τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες» πρόσθεσε και σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στο να διαφοροποιηθούν οι πηγές προμήθειας φυσικού αερίου για την Ευρώπη. «Μπορείτε να περιμένετε ότι οι ΗΠΑ θα αναζητήσουν τρόπους να αυξήσουν σημαντικά την προσφορά LNG στην Ευρώπη μέσα στους επόμενους μήνες».

Ο Τζο Μπάιντεν βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες για τις Συνόδους Κορυφής του ΝΑΤΟ, του G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχει συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ανάρτησή της στο Twitter σημείωσε ότι η Ε.Ε. θα επιδιώξει να εξασφαλίσει δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ για προμήθειες φυσικού αερίου για τους δύο επόμενους χειμώνες, ενώ σχολίασε πως η ενεργειακή πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική ασφάλειας.

Energy policy is also security policy.



With REPowerEU we have set the way forward.



Tomorrow I will discuss with @POTUS how to prioritize LNG deliveries from 🇺🇸 to 🇪🇺 in the coming months.



We are aiming to have a commitment for additional supplies for the next two winters. pic.twitter.com/xK8DnWHPxT