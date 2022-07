Κινήσεις ρωσικών υποβρυχίων στη Βόρεια Θάλασσα εντόπισε πλοίο του Βρετανικού Ναυτικού

Τις πορείες δυο ρωσικών υποβρυχίων στη Βόρεια Θάλασσα, κοντά στη Νορβηγία εντόπισε ανθυποβρυχιακό πλοίο του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού. Όπως αναφέρει tweet της Βρετανικής Πρεσβείας στο Όσλο αλλά και του Πολεμικού Ναυτικού, το προηγούμενο Σάββατο, 16 Ιουλίου, η φρεγάτα HMS Portland εντόπισε τις κινήσεις δυο ρωσικών υποβρυχίων στη Βόρεια Θάλασσα, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης κοντά στις νορβηγικές ακτές.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η πορεία των υποβρυχίων ήταν παράλληλη με την ακτογραμμή της Νορβηγίας. Τα υποβρύχια ήταν κάτω από την διαρκή παρακολούθηση του πλοίου αλλά και δυνάμεων του ΝΑΤΟ και συνέχισαν για Βαλτική, με τελικό προορισμό την Αγία Πετρούπολη.

Σύμφωνα με το βασιλικό ναυτικό, η φρεγάτα Type 23 εντόπισε τα υποβρύχια το περασμένο Σάββατο και την Τρίτη 19 Ιουλίου, καθώς έκαναν το υποβρύχιο ταξίδι τους νότια κατά μήκος της νορβηγικής ακτής από την Αρκτική.



Το βρετανικό σκάφος με 180 άτομα πλήρωμα, υποστηριζόμενο από ένα «κατασκοπευτικό αεροπλάνο» P8 Poseidon και ένα εξειδικευμένο ελικόπτερο Merlin που ακολουθούσε, παρακολούθησε τα δύο υποβρύχια, μέχρι που οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Βαλτικής ανέλαβαν δράση.



Ακολούθως, τα ρωσικά υποβρύχια συνέχισαν την πορεία τους με κατεύθυνση την Αγία Πετρούπολη με αφορμή τους εορτασμούς της Ημέρας του Ρωσικού Ναυτικού που αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Κυριακή 31 Ιουλίου.

Great to have @HMSPortland in Oslo on a short-notice visit following a busy time at sea 🚢 #UKandNorway #WeAreNATO https://t.co/FyvkVlMAsV pic.twitter.com/PLaS9rAMiw