Κίνδυνος διαφυγής ραδιενέργειας μετά τη διακοπή ρεύματος στο Τσερνόμπιλ

Η ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ και των συστημάτων ασφαλείας του έχει διακοπεί «πλήρως» εξαιτίας των ρωσικών στρατιωτικών ενεργειών, ανακοίνωσε η εταιρεία Ukrenergo, διαχειρίστρια του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης.

Ραδιενεργές ουσίες είναι πιθανόν να διαφύγουν από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, επειδή το χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο δεν μπορεί να ψυχθεί μετά την διακοπή της ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε από την πλευρά της η ουκρανική κρατική εταιρεία Energoatom, διαχειρίστρια των τεσσάρων πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας.

Ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ «έχει πλήρως αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτροδότησης εξαιτίας των στρατιωτικών ενεργειών του ρώσου κατακτητή. Ο σταθμός δεν διαθέτει πλέον ηλεκτρική τροφοδοσία», αναφέρεται στην σελίδα της Ukrenergo στο Facebook.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της σύνδεσης με το δίκτυο και της ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος έχει καταληφθεί από ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, δεν είναι δυνατές λόγω των εχθροπραξιών, διευκρίνισε η Energoatom.

Δεν μεταδίδονται πια δεδομένα από τα συστήματα ελέγχου στο Τσερνόμπιλ

Τα συστήματα που επιτρέπουν τον εξ αποστάσεως έλεγχο των πυρηνικών υλικών στο κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας έχουν πάψει να μεταδίδουν δεδομένα στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ανακοίνωσε ο θεσμός χθες Τρίτη.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου και οι δυνάμεις της κατέλαβαν αμέσως τον έλεγχο του κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού στο Τσερνόμπιλ, όπου σημειώθηκε το κατά πολλούς χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία το 1986.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ –της υπηρεσίας επιτήρησης του τομέα της πυρηνικής ενέργειας του ΟΗΕ– επισημαίνει «ότι η μετάδοση δεδομένων των συστημάτων ελέγχου εξ αποστάσεως των εγγυήσεων που είναι εγκατεστημένες στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ έχει διακοπεί», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του οργανισμού.

Ο ΔΟΑΕ χρησιμοποιεί τον όρο «εγγυήσεις» όταν αναφέρεται σε τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται όσον αφορά την πυρηνική δραστηριότητα, με σκοπό την αποτροπή της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων με τον έγκαιρο εντοπισμό καταχρηστικής εκμετάλλευσης των πυρηνικών υλικών.

Πάνω από 200 τεχνικοί και φρουροί είναι αποκλεισμένοι στην εγκατάσταση, εργάζονται 13 συνεχόμενες ημέρες, υπό το βλέμμα του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ, που κάνει λόγο περί «επιδείνωσης» της κατάστασής τους και ζητεί από τη Μόσχα να επιτρέπει να γίνονται αλλαγές βαρδιών, να δίνονται ρεπό και να τηρούνται τα κανονικά ωράρια, θεωρώντας πως αυτό είναι κρίσιμο για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

«Είμαι βαθιά ανήσυχος για τη δύσκολη και αγχωτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το προσωπικό του πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ και τους δυνητικούς κινδύνους που ενέχει αυτή όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια», εξήγησε ο κ. Γκρόσι.

Στο Τσερνόμπιλ εξακολουθούν να είναι αποθηκευμένα πυρηνικά απόβλητα και άλλα υλικά.

Με την μετάδοση δεδομένων κομμένη και τον ουκρανικό εποπτικό φορέα να αδυνατεί να επικοινωνήσει με την εγκατάσταση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο κ. Γκρόσι επανέλαβε την προσφορά του να πάει στον σταθμό, ή όπου αλλού τού υποδειχθεί, για να λάβει εγγυήσεις από όλα τα μέρη ότι «δεσμεύονται για την ασφάλεια» των ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο ρωσικός στρατός κατέχει εξάλλου από την Παρασκευή το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπου πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, προκάλεσαν πυρκαγιά. Η Μόσχα διαψεύδει την ουκρανική εκδοχή των γεγονότων και λέει πως δεν προκάλεσαν οι δυνάμεις της τη φωτιά.

Το εργοστάσιο στη Ζαπορίζια είναι το μεγαλύτερο του είδους στην Ευρώπη. Οι αντιδραστήρες του τέθηκαν σε υπηρεσία μεταξύ του 1984 και του 1995. Έχουν πιο σύγχρονο σχεδιασμό σε σύγκριση με το Τσερνόμπιλ, την πρώτη πυρηνική εγκατάσταση που κατασκευάστηκε στην Ουκρανία, τότε σοβιετική δημοκρατία, εν έτει 1970, όταν οι αντιδραστήρες ήταν πολύ λιγότερο ασφαλείς.

Σε εξέλιξη η απομάκρυνση των αμάχων από πέντε πόλεις, σε κλοιό το Κίεβο

Μεγάλη ρωσική φάλαγγα, πλησίασε βορειοδυτικά το Κίεβο, μόλις μερικά χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο Αντόνοφ, στο Χοστόμελ, σύμφωνα με νέες δορυφορικές φωτογραφίες, ενώ την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται η μαζική απομάκρυνση των αμάχων από πέντε πόλεις (Κίεβο, Τσέρνιεφ, Σούμι, Χάρκοβο, Μαριούπολη) στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που ισχύει από τις 9:00 - έως 21:00. Στόχος των ουκρανικών δυνάμεων να συγκρατήσουν την ρωσική επίθεση για 10 μέρες λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι. Νέες κυρώσεις με αποσύνδεση ρωσικών και λευκορωσικών τραπεζών από το σύστημα Swift

Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί συμφώνησαν σήμερα το πρωί να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός γύρω από μια σειρά ανθρωπιστικών διαδρόμων ώστε να απομακρύνουν τους αμάχους, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ, ενώ ο δήμαρχος του Σούμι, ο Ολεξάντρ Λισένκο, δήλωσε στην τηλεόραση πως άμαχοι αναχωρούν σήμερα από την πόλη του μέσω ενός «ανθρωπιστικού διαδρόμου» για δεύτερη διαδοχική ημέρα.

Σύμφωνα με την Βερεστσούκ, η Μόσχα επιβεβαίωσε πως συμφωνεί να τηρήσει μια εκεχειρία από τις 9 π.μ. ως τις 9 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) γύρω από έξι ζώνες που πλήττονται από τις μάχες: διάδρομοι έχουν καθοριστεί για να απομακρυνθούν οι άμαχοι από το Ενεργκοντάρ προς τη Ζαπορίζια (νότος), από το Ιζιούμ προς τη Λοζόβα (ανατολικά) και από το Σούμι προς την Πολτάβα (βορειοανατολικά), όπου ένας διάδρομος είχε ήδη επιτρέψει να απομακρυνθούν χθες, Τρίτη, χιλιάδες άμαχοι.

Διάδρομοι πρόκειται να ανοίξουν επίσης για να απομακρυνθούν προς το Κίεβο οι άμαχοι από πόλεις που βομβαρδίζονται σφοδρά δυτικά της πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων οι Μπουτσά, Ιρπίν και Γκοστομέλ.

Η Ουκρανία θα προσπαθήσει σήμερα να απομακρύνει αμάχους μέσω έξι «ανθρωπιστικών διαδρόμων» που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ άλλων και από τη νότια πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Η Βερεστσούκ ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή της πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συμφώνησαν να σταματήσουν το πυρ στις περιοχές αυτές από τις 9 π.μ. ως τις 9 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και κάλεσαν τις ρωσικές δυνάμεις να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για τοπικές εκεχειρίες.

Δέκα νεκροί από ρωσικά πυρά στη Σεβεροντονιέτσκ

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη εξαιτίας ρωσικών πυρών στην πόλη Σεβεροντονιέτσκ, στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ανέφερε σήμερα ο περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ μέσω Telegram. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο αυτό, τον Σεργκίι Γκαϊντάι, ο ρωσικός στρατός «άνοιξε πυρ» εναντίον κατοικιών και άλλων κτιρίων. Δεν διευκρίνισε εάν επρόκειτο για βολές πυροβολικού ή όχι.

Ο ανθρωπιστικός διάδρομος που οργανώθηκε για να απομακρυνθούν άμαχοι από την πολιορκημένη Σούμι θα συνεχίσει να λειτουργεί σήμερα, ανήγγειλε ο περιφερειάρχης Ντμίτρο Ζιβίτσκι.

Περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με λεωφορεία από την πόλη 250.000 κατοίκων (βορειοανατολική Ουκρανία) μετά τη συμφωνία της Μόσχας και του Κιέβου για τον διάδρομο αυτόν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Περίπου 1.000 ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα μπόρεσαν επίσης να φύγουν προς την πόλη Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, οι 27 αποφάσισαν σήμερα την επέκταση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά της Μόσχας και του Μινσκ, αποσυνδέοντας τρεις λευκορωσικές τράπεζες από το διεθνές σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών Swift, ανακοίνωσε στο Twitter η γαλλική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι πρεσβευτές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν επίσης νέες κυρώσεις στους τομείς της ναυσιπλοΐας και των κρυπτονομισμάτων και πρόσθεσαν Ρώσους αξιωματούχους και ολιγάρχες στην μαύρη λίστα της ΕΕ. Τα μέτρα συμπληρώνουν τις τρεις δέσμες των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία που επιβλήθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες από την Ένωση.

Σε στρατιωτικό κλοιό το Κίεβο

Μια μεγάλη ρωσική φάλαγγα πλησίασε βορειοδυτικά το Κίεβο και βρίσκεται μόλις μερικά χιλιόμετρα από τα περίχωρά του κοντά στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, στο Χοστόμελ, κατέγραψαν νέες δορυφορικές φωτογραφίες, ενισχύοντας τις χθεσινές προειδοποιήσεις αμερικανικού Think Tank ότι επίκεται τις επόμενες ώρες ισχυρή επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Τις φωτογραφίες έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies η οποία προ ημερών είχε καταγράψει τις κινήσεις ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία λίγο πριν την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται η κατεστραμμένη γέφυρα στο Ίρπιν, νότια του Αντόνοφ στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας και μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.

«Καθήκον των δυνάμεων της Ουκρανίας είναι να συγκρατήσουν την επίθεση των δυνάμεων της Ρωσίας, να μην τους επιτρέψουν να προελάσουν, τις επόμενες επτά ως δέκα ημέρες ώστε η Μόσχα να μην είναι σε θέση να ισχυριστεί ότι κατήγαγε νίκη», ανέφερε ουκρανός αξιωματούχος, όπως μετέδωσε το Reuters.

Ο Βαντίμ Ντενισένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, εξήγησε ότι η Ρωσία χρειάζεται απελπιστικά κάποια στρατιωτική νίκη, αναφέροντας τη Μαριούπολη και το Κίεβο ως τους πιο πιθανούς στόχους της Μόσχας.

«Χρειάζονται οπωσδήποτε κάποια νίκη προτού αναγκαστούν να διεξαγάγουν τις τελικές διαπραγματεύσεις», υποστήριξε ο κ. Ντενισένκο μέσω Facebook. «Επομένως το καθήκον μας είναι να αντισταθούμε για 7-10 ημέρες», πρόσθεσε.

Νέα προειδοποίηση Ρωσίας για τις δυτικές κυρώσεις

«Η αντίδραση της Ρωσίας θα είναι γρήγορη, στοχαστική και αισθητή για όσους απευθύνεται», δήλωσε ο Ντμίτρι Μπιριτσέφσκι, διευθυντής του τμήματος οικονομικής συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Βολές Κίνας κατά ΝΑΤΟ

O εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Τσάο Λιζιάν προέτρεψε τις ΗΠΑ να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες της Κίνας και να αποφύγουν να υπονομεύσουν τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά της στη διαχείριση της κατάστασης στην Ουκρανία και των δεσμών με τη Ρωσία, αναφέρει το Reuters.

Ρωσία: Απόρρητα ουκρανικά έγγραφα για επίθεση στο Ντονμπάς

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έπεσαν στα χέρια του άκρως απόρρητα έγγραφα που αποδεικνύουν, κατ’ αυτό, ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας ετοιμαζόταν να εξαπολύσει επίθεση μέσα στον Μάρτιο εναντίον των φιλορώσων αυτονομιστών στο Ντονμπάς, όπως είναι γνωστή η ανατολική περιοχή της χώρας, σύμφωνα με το Reuters.

Το υπουργείο δημοσιοποίησε έξι σελίδες των εγγράφων, που είναι συνταγμένα στα ουκρανικά και μοιάζουν αναφέρονται στις προετοιμασίες μονάδων για στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ντονμπάς. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τονίζει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο την αυθεντικότητα και το περιεχόμενο των εγγράφων.

Το Κίεβο απαγορεύει τις εξαγωγές ειδών δημητριακών, ζάχαρης, αλατιού και κρέατος

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας απαγόρευσε τις εξαγωγές σίκαλης, κριθαριού, φαγόπυρου, κεχριού, ζάχαρης, αλατιού και κρέατος ως το τέλος του έτους, σύμφωνα με απόφαση του ουκρανικού υπουργικού συμβουλίου που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Εκρήξεις στο Κίεβο

Στο μεταξύ, νέες εκρήξεις από βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο ανέφερε νωρίτερα το BBC, ενώ παραμένουν οι προειδοποιήσεις από think tank των ΗΠΑ για επικείμενη επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας. Ήχησαν και πάλι σε πολλές πόλεις οι σειρήνες για αντιαεροπορικές επιθέσεις.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του BBC στην Ουκρανία, μετά τις 6:00 ξεκίνησαν και πάλι οι εκρήξεις, τόσο στο Κίεβο, όσο και στις γύρω περιοχές, ενώ ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικών επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις. Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Ολένσκι Κουλέμπα δήλωσε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram: «Περιοχή Κιέβου - αεροπορικός συναγερμός. Απειλή για επίθεση με πυραύλους. Όλοι αμέσως στα καταφύγια».

Αναλυτές στην τελευταία τους καθημερινή επισκόπηση, προειδοποιούν ότι επίκειται η ολοκλήρωση της περικύκλωσης του Κιέβου και η έναρξη μιας ισχυρότατης επίθεσης για την κατάληψή του.

Η δεξαμενή σκέψης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θεωρεί ότι «οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα ανατολικά, βορειοδυτικά και δυτικά προάστια του Κιέβου για μια επίθεση στην πρωτεύουσα τις επόμενες 24-96 ώρες».

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της επίθεσης στην Ουκρανία, παρά τις στρατιωτικές αποτυχίες και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ρωσία και οι επικεφαλής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Προειδοποίησαν, μάλιστα, ότι «οι επόμενες εβδομάδες θα είναι άσχημες».

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην πρωινή ενημέρωση ανέφερε ότι:

- Στις βόρειες και βορειοδυτικές κατευθύνσεις συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στις περιοχές τριών οικισμών και η υπεράσπιση της Τσέρνιγκοφ.

- Η ομάδα των αμυντικών δυνάμεων του Κιέβου αποκρούει την επίθεση του εχθρού και κρατά τις γραμμές.

- Στα νότια, οι επιχειρησιακές ομάδες των αμυντικών δυνάμεων καλύπτουν τα κρατικά σύνορα της Ουκρανίας και τη θαλάσσια ακτή, φρουρούν και υπερασπίζονται αεροδρόμια και εγκαταστάσεις κρίσιμης υποδομής.

-Στο Μπερντιάνσκ, οι Ρώσοι άρχισαν να διανέμουν προπαγανδιστικό υλικό με στόχο την απαξίωση της στρατιωτικής-πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας.

- Στους οικισμούς της περιοχής Τσέρνιγκοφ, που καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα, «ο εχθρός συνεχίζει να κρύβει όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό ανάμεσα σε κτίρια κατοικιών και σε εγκαταστάσεις γεωργικών εγκαταστάσεων». Ο ρωσικός στρατός απενεργοποιεί τους πύργους κινητής τηλεφωνίας.

-Ρώσοι στρατιωτικοί ντυμένοι με πολιτικά ρούχα βρέθηκαν στην περιοχή της Χερσώνας. Κινούνταν προς την κατεύθυνση του Νικολάεφ.

Στο μεταξύ, το Πεντάγωνο απέρριψε πάντως την πρόταση της Πολωνίας να μεταφέρει τα MiG-29 μαχητικά της στις ΗΠΑ προκειμένου να τα παραδώσουν στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η πρόταση αυτή είναι μη βιώσιμη

Χθες, αξιωματούχοι της Ουκρανίας δήλωσαν ότι κατάφεραν με επιτυχία να απομακρύνουν 5.000 ανθρώπους από το Σούμι - η πρώτη επιτυχημένη μαζική εκκένωση, μετά από μέρες σφοδρών βομβαρδισμών ωστόσο μια παρόμοια προσπάθεια για εκείνους στο Τσέρνιεφ απέτυχε επειδή η Ρωσία συνέχισε να βομβαρδίζει τη διαδρομή εξόδου, ισχυρίστηκε η Ουκρανία.

Συνολικά, περίπου 21 άμαχοι σκοτώθηκαν από ρωσική επιδρομή στην ουκρανική πόλη Σάμι και δύο από οβίδα στο χωρικό Ντίνετς, κοντά στο Χάρκοβο. Παράλληλα, αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας στο Χάρκοβο ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 27 άμαχοι σκοτώθηκαν κατά το τελευταίο 24ωρο σε επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων στην πόλη της ανατολικής Ουκρανίας. Συνολικά, από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, έχουν σκοτωθεί στο Χάρκοβο 170 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πέντε παιδιά.

