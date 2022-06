Κίνα: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 14 τραυματίες από σεισμό 6,1 Ρίχτερ

Τουλάχιστον τέσσερις είναι οι νεκροί και 14 οι τραυματίες από τον σεισμό, μεγέθους 6,1 βαθμών και τον μετασεισμό που σημειώθηκαν στην ορεινή επαρχία Σετσουάν, στη νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της χώρας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πολυελαίους να κουνιούνται, πολλά αυτοκίνητα να έχουν καταπλακωθεί από βράχους, καθώς και δύο ταβάνια που έπεσαν.

Ο σεισμός, που είχε εστιακό βάθος 17 χιλιομέτρων, έπληξε την περιοχή Λουσάν, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της επαρχιακής πρωτεύουσας Τσενγκτού, σύμφωνα με το Κινεζικό Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων (CENC).

Η περιοχή αυτή είναι ορεινή, αγροτική και κατοικημένη.

Τρία λεπτά μετά την πρώτη δόνηση, ακολούθησε ένας μετασεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών στη γειτονική περιοχή Μπαοσίνγκ.

⚡️Magnitude 6.1 earthquake hits Sichuan province in China. It is known about three victims, - local media. pic.twitter.com/aMyjBXTh7H