Κίνα: «Κοντά στον θάνατο» δημοσιογράφος που βρίσκεται στη φυλακή για ρεπορτάζ για τον Covid

Δημοσιογράφος που φυλακίστηκε για τον τρόπο με τον οποίο κάλυψε το ρεπορτάζ για τον κορονοϊό στη Γουχάν της Κίνας βρίσκεται «κοντά στον θάνατο», καθώς πραγματοποιεί απεργία πείνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της. Αυξάνονται οι εκκλήσεις οργανώσεων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την απελευθέρωσή της.

Η 38χρονη Ζανγκ Ζαν, πρώην δικηγόρος, ταξίδεψε στη Γουχάν τον Φεβρουάριο του 2020, όπου με ρεπορτάζ της, αποκάλυψε το χάος που επικράτησε στην κινεζική περιφέρεια - παγκόσμιο επίκεντρο της πανδημίας, εκφράζοντας δημοσίως ερωτήματα για τους χειρισμούς των υγειονομικών αρχών.

Η δημοσιογράφος καταδικάστηκε τον Μάιο του 2020 σε ποινή τεσσάρων ετών τον περασμένο Δεκέμβριο για «υποκίνηση αναταραχών και πρόκληση αναστάτωσης», κατηγορία η οποία τυπικά χρησιμοποιείται στην Κίνα για την καταστολή αντιφρονούντων.

Πλέον, η 38χρονη έχει χάσει πολύ βάρος «ίσως δεν ζήσει για πολύ ακόμη», έγραψε ο αδελφός της σε μήνυμα που ανάρτησε την περασμένη εβδομάδα στο Twitter.

Zhan is 177cm tall, now she has less than 40kg wt. She may not survive the coming cold winter. I hope the world remember how she used to be. pic.twitter.com/6hJ5AxBH88