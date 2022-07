Κίνα: Kαύσωνας λιώνει τις οροφές κτιρίων - Στους 44 βαθμούς η θερμοκρασία

Δεκάδες κινεζικές πόλεις πλήττονται από καύσωνα με αποτέλεσμα να λιώσουν οι στέγες κάποιων κτιρίων, να λυγίσει τμήμα του οδοστρώματος σε κάποιες περιοχές και οι κάτοικοι να αναζητούν δροσιά σε υπόγεια πολεμικά καταφύγια.

Μέχρι τις 06.00 ώρα Ελλάδος σήμερα, 68 πόλεις --περιλαμβανομένης της Σανγκάης και της γειτονικής Ναντζίνγκ-- είχαν εκδώσει κόκκινο συναγερμό --το υψηλότερο επίπεδο σε ένα σύστημα προειδοποίησης για καύσωνες τριών βαθμίδων-- προβλέποντας θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου για το επόμενο 24ωρο.

Η Σανγκάη, η οποία εξακολουθεί να μάχεται για την ανάσχεση σποραδικών ξεσπασμάτων του κορονοϊού, προειδοποίησε τα 25 εκατομμύρια κατοίκους της να προετοιμαστούν για υψηλές θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα.

Από τότε που ξεκίνησαν να κρατούνται αρχεία το 1873, η Σανγκάη βίωσε μόλις 15 ημέρες με θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν υγειονομικό υπάλληλο με την ολόσωμη στολή προστασίας για τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ για κορονοϊό να αγκαλιάζει μια παγοκολώνα ύψους ενός μέτρου στην άκρη του δρόμου.

Σε ένα τεράστιο πάρκο άγριας ζωής στη Σανγκάη το προσωπικό χρειάστηκε να καταναλώνει οκτώ τόνους πάγου ημερησίως για να κρατάει δροσερά τα ζώα.

Not a single day passes without records being broken in this endless heat wave in China.

Today 11 July exceptional 44.0C at Yanjin (Yunnan), all time record destroyed and new June provincial record for Yunnan. All time records also at Yongshan with 40.9C and Junlian with 42.4C. pic.twitter.com/mkSemgdupp