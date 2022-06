Κίνα: «Δεν θα διστάσουμε να ξεκινήσουμε πόλεμο» για την Ταϊβάν

Η Κίνα «δεν θα διστάσει να ξεκινήσει πόλεμο» εάν η Ταϊβάν κηρύξει την ανεξαρτησία της, προειδοποίησε σήμερα ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Άμυνας μετά τη συνάντηση του Κινέζου υπουργού με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Αν κάποιος τολμήσει να χωρίσει την Ταϊβάν από την Κίνα, ο κινεζικός στρατός δεν θα διστάσει ούτε στιγμή να ξεκινήσει πόλεμο, όποιο κι αν είναι το τίμημα», είπε ο Γου Κιάν, μεταφέροντας τις δηλώσεις του Κινέζου υπουργού Άμυνας Ουέι Φενγκέ κατά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν.

Ο Κινέζος υπουργός υποσχέθηκε επίσης ότι το Πεκίνο «θα συντρίψει κάθε σχέδιο "ανεξαρτησίας της Ταϊβάν" και θα υποστηρίξει αποφασιστικά την ενοποίηση της πατρίδας», σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Άμυνας. Τόνισε ότι «η Ταϊβάν είναι η Ταϊβάν της Κίνας... Η χρήση της Ταϊβάν για τον περιορισμό της Κίνας δεν θα επικρατήσει ποτέ».

I met with PRC Minister Wei at the Shangri-La Dialogue. We discussed U.S.-PRC defense relations, as well as global and regional security issues. pic.twitter.com/OjpBwZjb6u