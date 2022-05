Κίεβο: Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος αν δεν ηττηθεί η Ρωσία - Πρόοδος εισβολέων στο Ντονμπάς

Την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν σταδιακή πρόοδο στο Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, οι ειδικοί αναφέρονται σε σοβαρό κίνδυνο γενοκτονίας στη χώρα και ο ΟΗΕ κάνει λόγο για 4.000 πολίτες νεκρούς, το Κίεβο προειδοποιεί για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν η Ρωσία δεν ηττηθεί. Από την πλευρά του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, διαμηνύει ότι η Δύση κήρυξε «ολοκληρωτικό πόλεμο» στη Ρωσία.

Λαβρόφ: Η Δύση διεξάγει «ολοκληρωτικό πόλεμο»

Ο Λαβρόφ, κατηγόρησε τις χώρες της Δύσης ότι διεξάγουν «ολοκληρωτικό πόλεμο» ενάντια στη Ρωσία, τους ανθρώπους της και τον πολιτισμό της. Οι σύμμαχοι της Δύσης «ακυρώνουν τη Ρωσία και ό,τι σχετίζεται με αυτήν», είπε σε συνεδρίαση.

«Η κουλτούρα ακύρωσης της Ρωσίας φτάνει ήδη στο σημείο του παραλογισμού» ανέφερε, εκτιμώντας πως αυτό θα συνεχιστεί για πολύ καιρό. Υποστήριξε, επίσης, ότι «οι ΗΠΑ και οι δορυφόροι τους πολλαπλασιάζουν τις προσπάθειές τους να περιορίσουν τη Ρωσία» και τόνισε ότι «σε πολλές χώρες της Δύσης, η ρωσοφοβία έχει αποκτήσει έναν άνευ προηγουμένου χαρακτήρα».

Ο ρεβανσισμός της Ρωσίας

Η Ρωσία πρέπει να ηττηθεί στην Ουκρανία, διαφορετικά η διαμάχη αυτή θα οδηγήσει σε Τρίτο Παγκόσμιο πόλεμο, προειδοποίησε και πάλι σήμερα από την πλευρά του το Κίεβο, μέσω του συμβούλου του προέδρου της Ουκρανίας, Μιχαήλο Ποντόλιακ.

Μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση, ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι αν δεν χάσει η Μόσχα, τότε «ο ρεβανσισμός και ο σωβινισμός της Ρωσίας θα αυξηθεί».

Αυτό, κατά τον ίδιο, θα οδηγήσει σε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτι που γνωρίζουν και οι δυτικές χώρες. Γι' αυτό τον λόγο, θα πρέπει να δώσουν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία.

Κατάληψη χωριών - Η επόμενη Μαριούπολη;

Η προειδοποίηση Ποντόλιακ ήρθε την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν σταδιακή πρόοδο στο ανατολικό Ντονμπάς της Ουκρανίας, καταλαμβάνοντας πρόσφατα πολλά χωριά, καθώς προσπαθούν να περικυκλώσουν το Σεβεροντονέτσκ, πόλη στην περιφέρεια Λουγκάνσκ.

Οι σφοδρές επιδρομές του ρωσικού πυροβολικού πάνω από το Σεβεροντονέτσκ έχουν πυροδοτήσει φόβους ότι θα μπορούσε να είναι η επόμενη Μαριούπολη. Το Σεβεροντονέτσκ και το Λισιτσάνσκ είναι τα μόνα τμήματα της περιοχής Λουγκάνσκ στο Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ουκρανικής κυβέρνησης.

Oυκρανία: 1.500 νεκροί στο Σεβεροντονέτσκ

Επίσημα ουκρανικά στοιχεία δείχνουν ότι, από την έναρξη του πολέμου, περίπου 1.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην πόλη Σεβεροντονέτσκ, στα ανατολικά της χώρας, όπου επικεντρώνονται πλέον οι μάχες με τις ρωσικές δυνάμεις.

Ανάμεσά τους είναι στρατιώτες αλλά και πολίτες, όπως είπε σήμερα ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Στριούκ.

Πολλοί κάτοικοί της έχουν επίσης εγκαταλείψει την πόλη. Από τους 130.000 κατοίκους που ζούσαν εκεί πριν από τον πόλεμο, μόνο περίπου το ένα δέκατο έχει παραμείνει.

Εντωμεταξύ, περίπου δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση σε στρατιωτική βάση στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχο.

#UPDATE Moscow-backed separatist forces in Ukraine said on Friday they had captured #Lyman, a strategic town in the north of the #Donetsk region that sits on a road leading to key eastern cities still under Kyiv's control https://t.co/KYHmpJaOK0 pic.twitter.com/BbkIVwADRm