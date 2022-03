Κίεβο: Ευχαριστίες για την πρωτοβουλία Μητσοτάκη για το μαιευτήριο στη Μαριούπολη

Με αναδημοσίευση του tweet του Έλληνα πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, για την πρωτοβουλία της Ελλάδας να ανακατασκευάσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης μετά το τέλος του πολέμου, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο έσπευσε να εκφράσει τις ευχαριστίες του.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο Twitter, οι Ουκρανοί αναρτώντας τις σημαίες των δύο χωρών και δύο χέρια σε χειραψία, έγραψαν «Ευχαριστούμε για τη στήριξη σας!»

Thank you for your support!

🇺🇦🤝🇬🇷 https://t.co/A3GKfJ1Ry1