Κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης ο Μπόρις Τζόνσον

Με 211 ψήφους επιβίωσε της πρότασης μομφής ο Μπόρις Τζόνσον και θα συνεχίσει να ηγείται του κόμματος των Συντηρητικών και της χώρας.Ο Γκρέιαμ Μπρέιντι, ο πρόεδρος της Επιτροπής 1922 που ανέλαβε να οργανώσει την ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψήφων ανακοίνωσε ότι «η κοινοβουλευτική ομάδα έχει εμπιστοσύνη» στον πρωθυπουργό. Η δίωρη ψηφοφορία για τους Συντηρητικούς βουλευτές έκλεισε στις 22.00 (ώρα Ελλάδας).

Παρά τη δυσαρέσκεια που φούντωνε στους κόλπους των Συντηρητικών λόγω του σκανδάλου, ο Μπόρις Τζόνσον διέσωσε την ηγεσία του στο κόμμα και την πρωθυπουργία, αν και κινδυνεύει να βγει αποδυναμωμένος από τη διαδικασία αυτήν. Να σημειωθεί ότι το 59% των βουλευτών τάχθηκε υπέρ του Τζόνσον ενώ σε αντίστοιχη ψηφοφορία το 2018, όταν είχε υποβληθεί πρόταση μομφής εναντίον της τότε πρωθυπουργού Τερέζας Μέι, εκείνη συγκέντρωσε ποσοστό υπέρ της 63%, παρ’ όλ’ αυτά παραιτήθηκε επτά μήνες αργότερα.

Ο Τζόνσον έχει απορρίψει μέχρι σήμερα κάθε πιθανότητα να παραιτηθεί. Εάν είχε ηττηθεί στην αποψινή ψηφοφορία, το Συντηρητικό κόμμα θα εξέλεγε νέο ηγέτη – και επομένως και πρωθυπουργό. Μετά τη νίκη του ωστόσο, δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη πρόταση μομφής σε βάρος του για έναν χρόνο.

Νωρίτερα, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τους βουλευτές να βάλουν τέλος σε ένα «σάγκα» που δεν ενδιαφέρει, όπως υποστηρίζει, παρά μόνο τα μέσα ενημέρωσης και να επικεντρωθούν «αποκλειστικά σε αυτά που κάνουμε για τον λαό αυτής της χώρας». Προανήγγειλε μάλιστα μειώσεις φόρων και περικοπές στον δημόσιο τομέα, εφόσον παρέμενε πρωθυπουργός.

Λίγο πριν από την ψηφοφορία, ο Τζόνσον μίλησε για ενότητα στους βουλευτές των Τόρις και για το νέο οικονομικό σχέδιο ανάπτυξης που προετοιμάζει. Όμως το κλίμα είναι έντονο. Ήδη δύο βουλευτές ο Τζέσε Νόρμαν και η Άντζελα Ρίτσαρντσον παραιτήθηκαν, ενώ και ο «τσάρος της κυβέρνησης» κατά της διαφθοράς, Τζον Πένροουζ υπέβαλε την παραίτηση του και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να κάνει το ίδιο τονίζοντας ότι είναι «η αρχή του τέλους».

«Λυπάμαι που πρέπει να παραιτηθώ ως Τσάρος κατά της Διαφθοράς του Πρωθυπουργού, αλλά μετά την απάντησή του την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τον Υπουργικό Κώδικα, είναι αρκετά σαφές ότι τον έχει παραβιάσει», έγραψε στο Twitter.

I’m sorry to have to resign as the PM’s Anti-Corruption Tsar but, after his reply last week about the Ministerial Code, it’s pretty clear he has broken it. That’s a resigning matter for me, and it should be for the PM too. Here’s my letter to him explaining why. pic.twitter.com/0Wi6QWsMbI