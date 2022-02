ΚΕΦίΜ: Συνυπογράφει επιστολή στήριξης υπέρ της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας

Επιστολή στήριξης υπέρ της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας και του αγώνα που δίνουν σήμερα οι Ουκρανοί πολίτες έναντι της ρωσικής εισβολής συνυπόγραψε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ), διά του Προέδρου του Αλέξανδρου Σκούρα, από κοινού με 23 εκπροσώπους ευρωπαϊκών φορέων της κοινωνίας των πολιτών και δεξαμενών σκέψης



Η μάχη για τις ελεύθερες κοινωνίες



Πολλοί κλασικοί φιλελεύθεροι αφιερώνουμε την επαγγελματική μας ζωή στο να κάνουμε τις κοινωνίες μας πιο ελεύθερες, πιο δίκαιες, και πιο ευημερούσες. Αγωνιζόμαστε ενάντια σε κακές ιδέες που θα φτώχαιναν τις γειτονιές μας, πολεμάμε εναντίον λαϊκιστών που θα ήθελαν να διαλύσουν τους θεσμούς των φιλελεύθερων δημοκρατιών μας, και διατυπώνουμε ιδέες για έναν κόσμο όπου η προσωπική αξία και οι ηθικές αξίες που θεμελιώνονται στις ιδέες της ελευθερίας θα συμβάλλουν για μια καλύτερη ζωή για όλους.



Ενώ η μάχη των ιδεών είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ενός καλύτερου μέλλοντος, όλη η πρόοδος μπορεί να χαθεί μέσα σε λίγες στιγμές. Μπορούμε να οικοδομήσουμε τις πιο προσανατολισμένες προς την ελευθερία κοινωνίες, να προωθήσουμε τις καλύτερες δυνατές μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, και να εφαρμόσουμε τα πιο πετυχημένα φορολογικά μοντέλα – αν όμως η κοινωνία μας δεχθεί επίθεση από έναν αυταρχικό τύραννο, τότε όλες αυτές οι προσπάθειές μας μπορεί να ακυρωθούν.



Οι πόλεις της Ουκρανίας βρίσκονται υπό πολιορκία. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, το Κίεβο δέχεται βομβαρδισμό από ρωσικούς πυραύλους, εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες και παιδιά εγκαταλείπουν την Ουκρανία, και γενναίοι άνδρες – νέοι και μεγαλύτερης ηλικίας – πολεμούν στις γειτονιές τους υπερασπιζόμενοι κάθε εκατοστό. Οικογένειες που λίγους μήνες πριν ονειρεύονταν τις επόμενες διακοπές τους, διασχίζουν σήμερα με τα πόδια δεκάδες χιλιόμετρα για να βρουν καταφύγιο από το δολοφονικό καθεστώς του ανατολικού τους γείτονα. Ένας σαραντατετράχρονος πρώην ηθοποιός έχει αναδειχθεί στον πιο εξέχοντα πολιτικό ηγέτη της Ευρώπης, σε έναν Πρόεδρο που βλέπει σήμερα να διακυβεύονται για τη χώρα του περισσότερα απ’ όσα μπορούν να φανταστούν οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του.



Η Ρωσία του Πούτιν έχει δηλώσει δημοσίως τον στόχο της εξωτερικής της πολιτικής: να διαλύσει την ελεύθερη και ανεξάρτητη Ουκρανία, την οποία θεωρεί “ψευδοχώρα”. Βλέπουμε με τα μάτια μας πώς μέσω του ιστορικού αναθεωρητισμού, της επιθετικής εξωτερικής πολιτικής και της στρατιωτικής ισχύος, μια διαταραγμένη ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε μια εφιαλτική πραγματικότητα.



Η ειρήνη έχει ένα τίμημα. Οι Ουκρανοί φίλοι μας καταβάλλουν σήμερα το υψηλότερο τίμημα που υπάρχει. Δεν μπορούμε όμως να τους αφήσουμε να επωμίζονται μόνοι τους όλο αυτό το κόστος. Όχι μόνο λόγω των ηθικών αξιών μας, αλλά και λόγω της σκληρής πραγματικότητας. Το σύνθημα “χθες η Γεωργία, σήμερα η Ουκρανία και αύριο οι χώρες της Βαλτικής” δεν μπορεί να μετατραπεί σε δυστοπική πραγματικότητα. Η αυτοκρατορικού τύπου επιθετικότητα οδήγησε κατά τον 20ο αιώνα σε φρίκη πέραν κάθε φαντασίας. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη και σήμερα στην Ευρώπη, και γι’ αυτό οφείλουμε να εφαρμόσουμε κάθε οικονομικό και πολιτικό μέτρο για να αποφύγουμε αυτό τον κίνδυνο.



Σπανίως ζητάμε από τις κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα. Σ’ αυτή τη συνθήκη όμως, πιστεύουμε ότι η Ευρώπη και ο ελεύθερος κόσμος πρέπει ενωμένοι να εφαρμόσουν ευρείες οικονομικές κυρώσεις στο καθεστώς της Ρωσίας και να απομονώσουν πλήρως πολιτικά τους επιδρομείς. Ειδάλλως, οι γενιές που ακολουθούν θα μας κατηγορούν δικαίως ότι ενώ ξέραμε την τιμή των πάντων, δεν ξέραμε την αξία κανενός πράγματος.



Слава Україні!



Υπογραφές:



Adam Bartha, Director of EPICENTER, Βέλγιο



Admir Čavalić, Director of Association Multi, Βοσνία και Ερζεγοβίνη



Richard Durana, PhD, Director of INESS, Σλοβακία



Benjamin Dousa, CEO of Timbro, Σουηδία



Fredrik Erixon, Director, European Centre for International Political Economy, Βέλγιο



Alexander Hammond, Director of IATP, Ηνωμένο Βασίλειο



Máté Hajba, Director of Free Market Foundation, Ουγγαρία



Andreas Jürgens, CEO of Freedom Today, Γερμανία



Zoltán Kész, Director of Operations at Civitas, Ουγγαρία



Elena Leontjeva, President of the Lithuanian Free market Institute, Λιθουανία



Andy Mayer, Chief Operating Officer of the IEA, Ηνωμένο Βασίλειο



Christian Nasulea, Director of Institute for Economic Studies – Europe, Ρουμάνια



İsrafil Özkan, Secretary General of the Freedom Research Association, Τουρκία



Frederik Roeder, Managing Director, Consumer Choice Center, Γερμανία



Juan Sáenz-Diez, Head of the Centre for Free Economic Thought of EBS, Εσθονία



Clemens Schneider, Director of Prometheus – Das Freiheitsinstitut, Γερμανία



Αλέξανδρος Σκούρας, Πρόεδρος του ΚΕΦίΜ, Ελλάδα



Krassen Stanchev, Board Member of the Institute for Market Economics, Βουλγαρία



Agata Stremecka, President , Civil Development Forum, Πολωνία



Juan Pina, Secretary General of Fundación para el Avance de la Libertad, Ισπανία



André Pinção Lucas, Director of +Liberdade, Πορτογαλία



Martin Pánek, Director of Liberalni Institut, Τσεχία



Lasse Pipinen, Director of Libera, Φινλανδία



Marek Tatala, CEO of Economic Freedom Foundation, Πολωνία