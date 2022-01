Καζακστάν: Εκδιώχθηκαν οι διαδηλωτές από την πλατεία - Δεκάδες νεκροί

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Καζακστάν εκδίωξαν σήμερα τους διαδηλωτές από την κεντρική πλατεία του Αλμάτι, της οικονομικής πρωτεύουσας της χώρας που πλήττεται από ταραχές, μεταδίδουν αρκετά ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Πλέον κανένας διαδηλωτής δεν βρισκόταν αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην Πλατεία Δημοκρατίας, έναν από τους κύριους τόπους διαμαρτυρίας, μετέδωσαν τα πρακτορεία Tass και Ria Novosti, αναφέροντας επίσης ότι οι αρχές είχαν ανακτήσει τον έλεγχο του δημαρχείου και της προεδρικής κατοικίας στο Αλμάτι, που πυρπολήθηκαν την προηγουμένη από ταραξίες.

Νωρίτερα, τουλάχιστον 18 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν και 748 τραυματίστηκαν στις ταραχές που συγκλονίζουν το Καζακστάν εδώ και μέρες, μετέδωσαν σήμερα Πέμπτη ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 13 νεκρούς και 353 τραυματίες στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας. Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε, επίσης, ότι 2.298 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

Επιπλέον, «δεκάδες» διαδηλωτές σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.000 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Στρατιώτες πυροβολούν εναντίον διαδηλωτών και αυτοκινήτων στην κεντρική πλατεία του Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης του Καζακστάν, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Πολλές ριπές όπλων ακούστηκαν από τη συνοικία του δημαρχείου, το οποίο βρέθηκε χθες Τετάρτη στο στόχαστρο εκατοντάδων διαδηλωτών.

Οι ταραχές άρχισαν με αφορμή την αύξηση της λιανικής τιμής της ενέργειας αλλά μετατράπηκαν πολύ γρήγορα σε εξέγερση.

«Συμμορίες τρομοκρατών» ενεπλάκησαν σε μάχη με αλεξιπτωτιστές στην Αλμάτι, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους, σύμφωνα με τον οποίο το Καζακστάν δεν είναι απλά αντιμέτωπο με μια «απειλή» αλλά με κίνδυνο κατάλυσης «του κράτους».

Ο κ. Τοκάγεφ επιβεβαίωσε επίσης ότι ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από τον Οργανισμό του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ), θεσμό στον οποίο συμμετέχουν πρώην σοβιετικές δημοκρατίες υπό την ηγεσία της Ρωσίας.

Η αστυνομία της Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης και οικονομικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε ότι δεκάδες ταραξίες "εξαλείφθηκαν", μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ίντερφαξ.

Όλες οι πτήσεις από και προς το Αλμάτι έχουν ανασταλεί προσωρινά, καθώς η χώρα βρίσκεται σε αναταραχή.Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Jazeera Airways του Κουβέιτ ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις από και προς το Αλμάτι, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο πετρελαϊκός όμιλος Chevron Corp ανακοίνωσε ότι «εργάζεται για να τερματίσει» τις κινητοποιήσεις στις οποίες προχώρησαν οι εργαζόμενοί του στην κοινοπραξία Tengizchevroil (TCO) με αφορμή τις κυβερνητικές πολιτικές. Η αμερικανική εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος ξένος παραγωγός πετρελαίου στο Καζακστάν, αφού κατέχει το 50% των μετοχών της κοινοπραξίας Tengizchevroil. Ένας εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή πετρελαίου λόγω των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας.

Putin's spokesperson Dmitry Peskov said that it is important that no one interferes with the situation in #Kazakhstan from the outside. I think I heard it somewhere. Oh, wait. They talked the same about the protests in #Belarus. And then who interfered? Correct, the Kremlin pic.twitter.com/XseCRsTL9O