Καζακστάν: Χάος με νεκρούς από τις εξεγέρσεις, τη βοήθεια της Ρωσίας ζήτησε ο Πρόεδρος

Εικόνες χάους έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Καζακστάν με διαδηλωτές να καταλαμβάνουν το αεροδρόμιο του Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης της χώρας με τον πρόεδρο Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ να ζητά τη βοήθεια της Ρωσίας και των συμμάχων της για να αντιμετωπίσει την «τρομοκρατική απειλή» στη χώρα του, όπως την χαρακτήρισε.

Ο Τοκάγεφ ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Οργάνωση του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO) να βοηθήσει το Καζακστάν. «Κάλεσα σήμερα τους αρχηγούς κρατών της CSTO να βοηθήσουν το Καζακστάν να νικήσει την τρομοκρατική απειλή» είπε, ισχυριζόμενος ότι «συμμορίες τρομοκρατών» που «εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό» υποκινούν τις διαδηλώσεις.

Αυτό ήταν το δεύτερο τηλεοπτικό διάγγελμα του προέδρου μέσα σε λίγες ώρες, καθώς η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με τις χειρότερες ταραχές που έχει βιώσει εδώ και μία δεκαετία, με αφορμή την αύξηση της τιμής του υγραερίου.

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικών, οκτώ αστυνομικοί είναι νεκροί ενώ στους 317 έχουν φτάσει οι τραυματίες σε διάφορες περιοχές της χώρας

Διαδηλωτές κατέλαβαν το αεροδρόμιο του Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης του Καζακστάν, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Όλες οι πτήσεις από και προς το Αλμάτι έχουν ανασταλεί προσωρινά, καθώς η χώρα βρίσκεται σε αναταραχή, με αφορμή την αύξηση στην τιμή των καυσίμων από τις αρχές του έτους. Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Jazeera Airways του Κουβέιτ ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις από και προς το Αλμάτι, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο πετρελαϊκός όμιλος Chevron Corp ανακοίνωσε ότι «εργάζεται για να τερματίσει» τις κινητοποιήσεις στις οποίες προχώρησαν οι εργαζόμενοί του στην κοινοπραξία Tengizchevroil (TCO) με αφορμή τις κυβερνητικές πολιτικές. Η αμερικανική εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος ξένος παραγωγός πετρελαίου στο Καζακστάν, αφού κατέχει το 50% των μετοχών της κοινοπραξίας Tengizchevroil. Ένας εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή πετρελαίου λόγω των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας.

Putin's spokesperson Dmitry Peskov said that it is important that no one interferes with the situation in #Kazakhstan from the outside. I think I heard it somewhere. Oh, wait. They talked the same about the protests in #Belarus. And then who interfered? Correct, the Kremlin pic.twitter.com/XseCRsTL9O