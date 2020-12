Κατολίσθηση σε χωριό της Νορβηγίας – Φόβοι για αγνοούμενους

Μια μεγάλη κατολίσθηση έπληξε το χωριό Ασκ, βορειοανατολικά του Όσλο στην Νορβηγία σήμερα τα ξημερώματα,. Πολλά σπίτια καταστράφηκαν, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι. Πολλοί ήταν και οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum "near" Oslo https://t.co/1eV2BuLOLY pic.twitter.com/kLyHBTw0OF — Alexander Hansen (@AlexanderXV) December 30, 2020

Η αστυνομία έλαβε τις πρώτες πληροφορίες για την κατολίσθηση στις 4 το πρωί, Ομάδα διάσωσης 40 ατόμων της ομάδας έχει ήδη σπεύσει στο σημείο για να βοηθήσει στην εύρεση των αγνοουμένων.

«Η κατάσταση είναι πολύ δραματική. Υπήρξε μια μεγάλη κατολίσθηση και είμαστε στην διαδικασία εκκένωσης κατοίκων από την περιοχή», δήλωσε ο τοπικό δήμαρχος, Άντερς, Σίνσεν στην εφημερίδα VG σήμερα το πρωί. «Αρκετοί από αυτούς έχουν χάσει τα σπίτια τους και φυσικά είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή» πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε καταφέρει να ψάξουμε όλα τα σπίτια που έχουν πληγεί από την κατολίσθηση, επομένως είναι αβέβαιο εάν υπάρχουν τραυματίες που δεν έχουν βρεθεί» δήλωσε ο Κέτιλ Ρίνγκσεθ, επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τραυματίες που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο διάσωσης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε. Μέχρι στιγμής δεν έχει σταθεί δυνατό να υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός των τραυματιών.

Η κατολίσθηση έκοψε έναν δρόμο μέσα στο χωριό, αφήνοντας μια βαθιά χαράδρα. Οι γεωλόγοι από την Νορβηγική Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας αξιολογούν επί του παρόντος το σημείο όπου συνέβη η κατολίσθηση για να προσδιορίσουν εάν είναι ασφαλές να εισέλθουν τα πληρώματα διάσωσης.

