Κατολίσθηση σε χωριό της Νορβηγίας – 10 τραυματίες, 21 αγνοούμενοι ο μέχρι τώρα απολογισμός

Μια μεγάλη κατολίσθηση έπληξε το χωριό Ασκ, βορειοανατολικά του Όσλο στη Νορβηγία σήμερα τα ξημερώματα. Πολλά σπίτια καταστράφηκαν, ενώ τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι και αγνοούνται άλλοι 21. Πολλοί ήταν και οι κάτοικοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η κατολίσθηση άνοιξε έναν τεράστιο κρατήρα καταβυθίζοντας περισσότερα από δέκα σπίτια.

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum "near" Oslo https://t.co/1eV2BuLOLY pic.twitter.com/kLyHBTw0OF — Alexander Hansen (@AlexanderXV) December 30, 2020

Περίπου 700 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ ελικόπτερα εξακολουθούν να πετούν επάνω από τον κρατήρα, στο βάθος του οποίου βρίσκονται τα κατεστραμμένα σπίτια.

Οι αγνοούμενοι κατοικούσαν στα σπίτια που βρίσκονται στο βαθύτερο μέρος του κρατήρα, αλλά δεν έχει γίνει σαφές αν είναι παγιδευμένοι στα ερείπια ή έχουν καταφέρει να γλιτώσουν και δεν έχουν καταγραφεί.

Η αστυνομία έλαβε τις πρώτες πληροφορίες για την κατολίσθηση στις 4 το πρωί και ομάδα διάσωσης έσπευσε στο σημείο για να βοηθήσει στην εύρεση των αγνοουμένων.

Το έδαφος παραμένει ασταθές και η επέμβαση γίνεται προς το παρόν δια ελικοπτέρου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Χωμάτινες μάζες εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνηση στην περιοχή μίας από τις μεγαλύτερες κατολισθήσεις στη σύγχρονη ιστορία της Νορβηγίας, σύμφωνα με στέλεχος της Νορβηγικής Υπηρεσίας Υδάτων και Ενέργειας.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στη νότια Νορβηγία είναι πιθανόν να προκάλεσαν μετακινήσεις του σαθρού αργιλώδους εδάφους της περιοχής οδηγώντας στην σημερινή καταστροφή, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

«Η κατάσταση είναι πολύ δραματική. Υπήρξε μια μεγάλη κατολίσθηση και είμαστε στη διαδικασία εκκένωσης κατοίκων από την περιοχή», δήλωσε ο τοπικός δήμαρχος, Άντερς Σίνσεν, στην εφημερίδα VG σήμερα το πρωί. «Αρκετοί από αυτούς έχουν χάσει τα σπίτια τους και φυσικά είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή» πρόσθεσε.