Κατοχύρωση «δικαιωμάτων» στην περιοχή του Τουρκολιβυκού Μνημονίου επιχειρεί η Άγκυρα

Φωτογραφία αρχείου

Να εφαρμόσει στην πράξη το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο και την αυθαίρετη και μονομερή «οριοθέτηση» της υφαλοκρηπίδας της στην Ανατολική Μεσόγειο, που ουσιαστικά «καταπίνει» όλη την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα, επιχείρησε χθες η Άγκυρα με αφορμή τις έρευνες που πραγματοποιεί σκάφος με σημαία Μάλτας για την προετοιμασία χάραξης της διαδρομής του αγωγού EAST MED.

Ο Σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε NAVTEX για τη συνέχιση των ερευνών του σκάφους Nautical Geo το οποίο μέχρι πριν λίγες ημέρες κινήθηκε στην περιοχή βορείως του Αγίου Νικολάου. Η Ελληνική NAVTEX αφορά επιστημονικές έρευνες από τις 16-22 Σεπτεμβρίου σε περιοχή του Καρπάθιου, του Στενού της Κάσου και ανατολικά της Κρήτης.

Αργά χθες το απόγευμα οι Τουρκικές Αρχές εξέδωσαν δική τους NAVTEX με την οποία υποστηρίζουν ότι μέρος της περιοχής που ανήγγειλε τη διεξαγωγή των ερευνών ο Σταθμός του Ηρακλείου «βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας όπως δηλώθηκε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020 με την επιστολή A/74/757» Η τουρκική αναγγελία ισχυρίζεται ακόμη ότι η περιοχή εμπίπτει σε «περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας και θα πρέπει όλες οι δραστηριότητες να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές».

Σύμφωνα με την καταγραφή της εφαρμογής MarineTraffic το «Nautical Geo» συνέχιζε αργά χθες το βράδυ κανονικά το πρόγραμμα των επιστημονικών ερευνών του βάσει της ελληνικής NAVTEX ανατολικά της Κρήτης.

Το Nautical Geo βρίσκεται στο «ραντάρ» της Τουρκίας καθώς η Άγκυρα αμφισβητεί το σχέδιο κατασκευής του EAST MED, θεωρώντας ότι η χάραξη του περνά από την «τουρκική υφαλοκρηπίδα» και φυσικά πρόκειται περί σχεδίου που παρακάμπτει την Τουρκία στη μελλοντική μεταφορά των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη.



Επίσης, η Τουρκία θέλει να «κατοχυρώσει» τα τετελεσμένα που επιχείρησε να επιβάλει με το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο και τη μονομερή κατάθεση συντεταγμένων με τα υποτιθέμενα εξωτικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυθαίρετα έχει ορίσει και καταγράφονται στην επιστολή - ρηματική διακοίνωση της 18ης Μαρτίου του 2020, η οποία απορρίφθηκε με την ελληνική απάντηση της 20ης Απριλίου (A/74/819).



Όμως το επόμενο διάστημα το Nautical Geo θα πρέπει να κινηθεί και προς ανατολικά για έρευνες νότια του Καστελόριζου αλλά και εντός της κυπριακής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, εκεί που βρίσκεται το τριεθνές σημείο συνάντησης της Ελληνικής- Κυπριακής και Αιγυπτιακής υφαλοκρηπίδας και θα έχει ενδιαφέρον ο τρόπος αντίδρασης που θα επιλέξει η Τουρκία.



Καθώς πάντως πρόκειται περί επιστημονικών ερευνών, η Τουρκία πέραν των αναφορών σε «τουρκική υφαλοκρηπίδα» ώστε να υπάρχει η καταγραφή, θα πρέπει να αρκεστεί απλώς σε «ακυρωτικές NAVTEX» με τον ισχυρισμό ότι για την περιοχή αυτή η αρμοδιότητά για έκδοση NAVTEX ανήκει στην... Τουρκία.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η έλευση στην περιοχή του τουρκικού ερευνητικού σκάφους YUNUS-S το οποίο χθες βρισκόταν στη Μαρμαρίδα και για το οποίο έχει εκδοθεί NAVTEX από την Αττάλεια για επιστημονικές έρευνες σε «τουρκικά χωρικά ύδατα και διεθνή ύδατα» σε περιοχή όμως που επικαλύπτει μη οριοθετημένη ελληνική υφαλοκρηπίδα και στην περιοχή του Καστελόριζου, αλλά αφορά και περιοχή που η αρμοδιότητα έκδοσης NAVTEX ανήκει στον σταθμό του Ηρακλείου.

Η ελληνική NAVTEX



ZCZC QA96

160750 UTC SEPTEMVRIOY 21

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 601/21

KARPATHIO PELAGOS

STENO KASOY

ANATOLIKA NISOY KRITIS

EPISTIMONIKES EREVNES THA PRAGMATOPOIITHOYN

APO TO PLOIO ''NAUTICAL GEO''

APO 16 SEPTEMVRIOY 2021

EOS 22 SEPTEMVRIOY 2021

STIN PERIOCHI METAXY TON SIMEION:

35-11.07B 026-24.07A

35-13.48B 026-27.48A

35-09.37B 026-31.53A

35-01.53B 026-25.00A

35-04.85B 026-22.73A

TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 1.5NM.

Η τουρκική NAVTEX



TURNHOS N/W : 0821/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-09-2021 19:34)

TURNHOS N/W : 0821/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA96-601/21 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.