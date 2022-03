Κατηγορίες για μη σεβασμό του ανθρωπιστικού διαδρόμου - Νύχτα κόλασης

Ap Images

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε τους Ρώσους ότι δεν σέβονται τον ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Μαριούπολη. «Ο εχθρός εξαπέλυσε επίθεση ακριβώς προς την κατεύθυνση του ανθρωπιστικού διαδρόμου», κατήγγειλε το υπουργείο μέσω της σελίδας του στο Facebook και διαβεβαίωσε πως ο ρωσικός στρατός «δεν άφησε τα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους να εγκαταλείψουν την πόλη».

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε επίσης μιλώντας στην τηλεόραση ότι 30 λεωφορεία βρίσκονται καθοδόν προς την πολιορκημένη Μαριούπολη για να παραλάβουν ανθρώπους που θα απομακρυνθούν από την πόλη μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τα ελεγχόμενα από την Ουκρανία εδάφη.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικές δυνάμεις πυροβολούν προς την κατεύθυνση μιας οδού που έχει διατεθεί για την ανθρωπιστική αρωγή, πρόσθεσε η ίδια χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Τουλάχιστον 21 νεκροί στη Σούμι





Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Δευτέρα, σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Σούμι, πόλης που βρίσκεται σε απόσταση 350 χλμ. βορειοανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από τις ουκρανικές αρχές.

«Τα πτώματα 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ανακαλύφθηκαν» στο σημείο όπου έγινε η αεροπορική επίθεση, ανέφερε η περιφερειακή εισαγγελία στη σελίδα της στο Facebook. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινωθεί από τις υπηρεσίες διάσωσης έκανε λόγο για εννέα νεκρούς.

⚡️Children among dead after Russian air raid on residential buildings in Sumy.



Head of Sumy Regional State Administration Dmitry Zhivitsky said in a video message on Facebook on March 7 that at least 10 people were killed as a result of targeted bombings by Russia on Sumy. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 8, 2022

Κατάπαυση πυρός





Σημειώνεται ότι σε ισχύ είχε ανακοινωθεί νωρίτερα ότι τέθηκε η κατάπαυση πυρός από τις 9:00 στο Κίεβο και στις πόλεις Σούμι, Χάρκοβο, Τσερνίχιφ και Μαριούπολη για την απομάκρυνση αμάχων.

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε ότι οι άμαχοι αρχίζουν να εγκαταλείπουν την πολιορκημένη ουκρανική πόλη βάσει συμφωνίας με τη Ρωσία για τη δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου». Άμαχοι απομακρύνονται και από την πόλη Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο.

Green corridor from Sumy to Poltava. Keep an eye. More attention, less chances it will be shelled. pic.twitter.com/6zSyj5cdD5 — Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) March 8, 2022

«Συμφωνήθηκε η πρώτη οχηματοπομπή να ξεκινήσει γύρω στις 10 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) από την πόλη Σούμι. Το κομβόι ακολουθεί ο τοπικός πληθυσμός με δικά του αυτοκίνητα», σημείωσε σε δηλώσεις της που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει την απομάκρυνση αμάχων από τη Σούμι στην Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας, περιλαμβανομένων και ξένων φοιτητών», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο Twitter. «Καλούμε τη Ρωσία να συμφωνήσει σε άλλους ανθρωπιστικούς διαδρόμους στην Ουκρανία».

We have already started the evacuation of civilians from Sumy to Poltava, including foreign students.



We call on Russia to agree on other humanitarian corridors in Ukraine.#Ukraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/pmjhHLkIrH — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 8, 2022

Πάνω από 150 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί και οι δραστηριότητες απομάκρυνσης βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε από την πλευρά του ο κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου Ολέξιι Κουλέμπα.

Οι άμαχοι έχουν εγκλωβιστεί από τις συγκρούσεις που μαίνονται μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουκρανία.

Πρώτος απολογισμών των ζημιών





Ως προς τις υλικές ζημιές από τις επιθέσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο ουκρανός υπουργός Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ υπολόγισε ότι ξεπέρασαν την Κυριακή τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εξήγησε πως αναφέρεται κυρίως στις καταστροφές που έχουν υποστεί υποδομές όπως γέφυρες, αεροδρόμια, το σιδηροδρομικό δίκτυο κ.λπ., σύμφωνα με το σημερινό φύλο της εφημερίδας Ουκράινσκα Πράβντα.

Πρόσθεσε πως οι κατεστραμμένες υποδομές μπορούν να αποκατασταθούν σε δύο χρόνια και ότι η χώρα λογαριάζει στη διεθνή βοήθεια για την ανοικοδόμησή της.

Ζελένσκι: Δεν φοβάμαι κανέναν





Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έστειλε το μήνυμα ότι μένει στο Κίεβο και δεν φοβάται κανέναν σε νέο μήνυμά του, την ώρα που η χώρα του πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Σε βίντεο που ανέβασε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Facebook, λέει πως παραμένει στην πρωτεύουσα της χώρας, το Κίεβο, και πως θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει τον πόλεμο που ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή.

«Μένω στο Κίεβο. Στην Μπανκόβα [το προεδρικό μέγαρο]. Χωρίς να κρύβομαι. Και δεν φοβάμαι κανέναν. Όσο χρειάζεται για να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο!» λέει, μεταξύ άλλων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο νέο μήνυμά του.

Ανησυχία για την Οδησσό





Τη νύχτα, δραματικές ώρες έζησαν και οι κάτοικοι της Οδησσού. Όπως μετέδωσε το BBC, στο λιμάνι της πόλης σημειώθηκαν τρεις ή τέσσερις δυνατές εκρήξεις από τα δυτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον κλοιό να σφίγγει.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκτυο, το ουκρανικό αμυντικό σύστημα κατέρριψε εισερχόμενους ρωσικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από ένα εκ των πολλών πολεμικών πλοίων που βρίσκονται στα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής.

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ακούστηκαν για περισσότερο από 1 ώρα τη Δευτέρα, με προειδοποιήσεις ότι τα ρωσικά πλοία επανατοποθετήθηκαν για να προετοιμαστούν για επίθεση.

Επιθέσεις σε Οχτίρκα και Ζίτομιρ





Στην Οχτίρκα, ρωσικοί βομβαρδισμοί σημειώθηκαν σε κατοικημένες περιοχές, ενώ επίθεση δέχθηκαν και εγκαταστάσεις υποδομών κρίσιμης σημασίας και συγκεκριμένα ο Σταθμός Συνδυασμένης Θερμότητας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της πόλης.

Χτύπημα δέχτηκαν και δύο αποθήκες πετρελαίου στο Ζίτομιρ. Από τις επιδρομές, δημιουργήθηκε πύρινη «κόλαση», με τη φωτιά πλέον να έχει σβήσει, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

⚡️Two oil depots in Zhytomyr Oblast on fire after air strikes.



According to the State Emergency Service, the targeted oil depots are in Zhytomyr and Cherniahiv. The fire has been extinguished. No casualties have been reported yet.



Video: State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/il97wfmMwI — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022

ΔΟΑΕ: Δεύτερη πυρηνική εγκατάσταση βομβαρδίστηκε





Εντωμεταξύ, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως ενημερώθηκε από τις ουκρανικές αρχές ότι οβίδες του πυροβολικού προκάλεσαν ζημιές σε εγκατάσταση πυρηνικής έρευνας στην πολιορκημένη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, πάντως χωρίς «ραδιολογικές συνέπειες».

Σύμφωνα με τον διεθνή θεσμό αυτόν, μέρος του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που έχει έδρα τη Βιέννη, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε την Κυριακή, προσθέτοντας πως δεν διαπιστώθηκε καμία αύξηση του επιπέδου της ραδιενέργειας στην εγκατάσταση.

Κατά τις ίδιες πηγές, επλήγη τμήμα του Ινστιτούτου Φυσικής και Τεχνολογίας του Χάρκοβου, που παράγει ραδιολογικό υλικό για ιατρική και βιομηχανική χρήση.

Πάντως «το απόθεμα ραδιενεργών υλικών στην εγκατάσταση είναι πολύ χαμηλό», πρόσθεσε ο ΔΟΑΕ, που διαβεβαίωσε ότι «οι ζημιές (...) που αναφέρθηκαν δεν είχαν καμία ραδιολογική συνέπεια».

Υπό ρωσική κατοχή το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια







Ο ρωσικός στρατός κατέχει από την Παρασκευή το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), όπου πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, προκάλεσαν πυρκαγιά. Η Μόσχα διαψεύδει την ουκρανική εκδοχή των γεγονότων και λέει πως δεν προκάλεσαν οι δυνάμεις της τη φωτιά.

Μόνο δύο από τους έξι αντιδραστήρες του εργοστασίου, του μεγαλύτερου της Ουκρανίας και της Ευρώπης, βρίσκονται σε λειτουργία.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ δήλωσε την Παρασκευή πως είναι διατεθειμένος να πάει στο Τσερνόμπιλ, όπου έγινε ένα από τα χειρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στην ιστορία το 1986. Ο χώρος του κατεστραμμένου πυρηνικού εργοστασίου καταλήφθηκε από τους ρώσους στρατιωτικούς την πρώτη ημέρα της εισβολής, την 24η Φεβρουαρίου.