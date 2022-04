Καθυστερήσεις, ελλείψεις, ανατιμήσεις made in China

Φωτογραφία αρχείου Shutterstock

Mε ιδιαίτερο προβληματισμό για την πορεία του πληθωρισμού στο άμεσο μέλλον έκλεισαν την Πέμπτη οι διεθνείς αγορές, με τις περισσότερες να «κατεβάζουν ρολά» μέχρι την επόμενη Τρίτη λόγω των αργιών του καθολικού Πάσχα.

Οι αγορές των ομολόγων συνέχισαν να βασανίζονται, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ να φιγουράρει σε πολυετή υψηλά, σκαρφαλώνοντας 13 μονάδες βάσης την Πέμπτη, στο 2,8%, στον απόηχο των στοιχείων για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, ο οποίος σημείωσε αύξηση 8,5% σε σχέση πέρσι.

Οι τιμές των προμηθευτών τον Μάρτιο ήταν επίσης υψηλότερες από ό,τι αναμενόταν, σημειώνοντας άνοδο κατά 11,2%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο που έχει καταγραφεί από το 2010.

Οι φόβοι για τον πληθωρισμό, τα στοιχήματα για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων τον Μάιο κατά 50 μονάδες βάσης και οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων οδήγησαν για άλλη μια φορά τις μετοχές της τεχνολογίας σε χαμηλά επίπεδα, με τους επενδυτές να μετατοπίζουν εκ νέου το βάρος των θέσεων τους από τις μετοχές ανάπτυξης στις μετοχές αξίας.

Η πτώση της ναυαρχίδας με την Microsoft, η οποία σημείωσε την Πέμπτη πτώση 2,7% και εμφανίζει απώλειες πάνω από 16% από την αρχή του έτους, την Apple με ημερήσια πτώση 3% και πτώση 9% από τις αρχές του έτους και τη Google με πτώση 2,4% αλλά με θετική τουλάχιστον επίδοση από τις αρχές του έτους- έναν από τους λόγους μπορείτε να τον δείτε εδώ, καλό είναι να μην περάσει απαρατήρητη.

Επίσης, απαρατήρητη δεν πρέπει να περάσει και η πορεία των μετοχών των chip όπως η Nvidia με ημερήσια πτώση 4,3% και πτώση 29.42% από τις αρχές του έτους ή η Advanced Micro Devices με ημερήσια πτώση 4,8% και πτώση 38% από τις αρχές του έτους.

Θα καταφέρουν άραγε οι ανακοινώσεις της κερδοφορίας του πρώτου τριμήνου που θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα να αλλάξουν το κλίμα; Ίσως και ναι, καθώς το μεγάλο «μακελειό» αναμένεται τον Ιούλιο κατά τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.

«Προβληματικά» τα πρώτα τραπεζικά αποτελέσματα

Πάντως η πρώτη εικόνα από τις μεγάλες τράπεζες που ανακοίνωσαν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα ήταν ερμαφρόδιτη.

Η τιμή της μετοχής της Goldman Sachs σημείωσε πτώση 0,1% μετά την ανακοίνωση της πτώσης των κερδών του πρώτου τριμήνου. Η τράπεζα ανέφερε κέρδη 3,83 δις δολάρια-10,76 δολάρια/μετοχή- και έσοδα 12,93 δις δολάρια. Βέβαια, η τιμή της μετοχής έπεσε στα «μαλακά» καθώς οι αναλυτές περίμεναν ακόμα χειρότερες επιδόσεις- κέρδη ανά μετοχή 8,89 δολάρια με έσοδα 11,83 δις δολάρια- εντούτοις πρόκειται για υποδιπλασιασμό των περσινών επιδόσεων, μιας και η τράπεζα μόλις έναν χρόνο πριν εμφάνιζε κέρδη 6,71 δισεκατομμύρια δολάρια ή 18,60 δολάρια ανά μετοχή.

Η Morgan Stanley αντίθετα χάρη στα περισσότερα έσοδα από συναλλαγές μετοχών και σταθερού εισοδήματος ανακοίνωσε κέρδη καλύτερα από τα αναμενόμενα, ήτοι

2,02 δολάρια ανά μετοχή με έσοδα 14,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές ανέμεναν 1,68 δολάρια σε κέρδη ανά μετοχή και έσοδα 14,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βέβαια προσέξτε την άνοδο με την οποία την επιβράβευσε η αγορά:μόλις 0.7%.

Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές της Wells Fargo σημείωσαν πτώση 4,5% αφού η τράπεζα δημοσίευσε έσοδα πρώτου τριμήνου χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και προειδοποίησε ότι οι επιδόσεις της είναι πιθανό να μειωθούν εκ νέου.

Σχεδόν υποδιπλασιασμό κερδοφορίας ανακοίνωσε και η Citigroup, με τα κέρδη α΄ τριμήνου να είναι μειωμένα κατά 46% στα 4,3 δισ. δολάρια -2,02 δολάρια ανά μετοχή- σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, όπου είχαν ανέλθει σε 7,9 δισ. δολάρια ή 3,62 δολάρια ανά μετοχή.

Είναι ενδεικτικό ότι οι επιδόσεις αυτές εμφανίζονται με έσοδα 19,2 δισ. δολαρίων από τα 19,7 δισ. δολάρια πέρυσι. Προφανώς το υψηλότερο κόστος της πίστωσης και οι υψηλότερες δαπάνες «έκαναν» τη ζημιά. Και αν σκέφτεστε γιατί η αγορά στην περίπτωση της Citi έδωσε περισσότερη σημασία στην υπέρβαση των προβλέψεων των αναλυτών- προέβλεπαν κέρδη μόλις 1,43 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 18,19 δισ. δολαρίων- δίνοντας θετικό πρόσημο στην μετοχή, να υπενθυμίσουμε ότι η Citi καταγράφει απώλειες της τάξης του 19,29% από τις αρχές του έτους.

Θα καταφέρουν την επόμενη εβδομάδα η Bank of America ή η Bank of New York Mellon να κάνουν τη διαφορά;

Και αν ναι, θα μπορέσει να διατηρηθεί το κλίμα καθώς ανακοινώνουν αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και εταιρείες όπως οι IBM, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, American Express, Verizon, Netflix, Tesla, αλλά και αεροπορικές εταιρείες όπως οι United Airlines, American Airlines, Alaska Air Group και οι σιδηρόδρομοι CSX και Union Pacific.

Έως και τα τέλη Μαΐου φημολογείται η διάρκεια του κινεζικού lockdown

Ακόμα όμως και αν βγάλουν καλύτερα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου οι παραπάνω εταιρείες, πολύ φοβόμαστε ότι δύσκολα θα δώσουν θετική καθοδήγηση για το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Βλέπετε, μπορεί ο ρωσοουκρανικός πόλεμος να μην επηρεάζει άμεσα τις ΗΠΑ όσο την Ευρώπη, εντούτοις δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για το σκληρό lockdown σε αρκετές πόλεις της Κίνας στο πλαίσιο της πολιτικής των «μηδενικών κρουσμάτων Covid 19».

Η Κίνα καλείται να «πληρώσει» το τίμημα για το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμών –στην Κίνα ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός- και οι ειδήσεις δυστυχώς από αυτό το μέτωπο δεν είναι καθόλου θετικές. Καταρχήν φημολογείται ότι το lockdown στη Σαγκάη ενδεχομένως να διατηρηθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Ένα lockdown τέτοιας διάρκειας όμως στη μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Κίνας δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Αρκεί να σκεφτούμε ότι το 3,8% του κινεζικού ΑΕΠ πρόερχεται από τη Σαγκάη και ότι από το λιμάνι της διακινούνται τα περισσότερα εμπορεύματα παγκοσμίως.

Κάθε χρόνο μέσω Σαγκάης μεταφέρεται το 10% των κινεζικών εξαγωγών στον υπόλοιπο κόσμο και για κάθε εβδομάδα που το λιμάνι είναι κλειστό, η κινεζική οικονομία χάνει 30 δις δολάρια!

Ήδη τις τελευταίες 10 ημέρες έχουν συσσωρευθεί περισσότερα από 300 πλοία έξω από το λιμάνι της Σαγκάης περιμένοντας να φορτώσουν/εκφορτώσουν και οι καθυστερήσεις στις μεταφορές προϊόντων έχουν φτάσει τις 15 ημέρες. Καθώς το 60% των εμπορευμάτων διακινείται με κοντέινερς, οι καθυστερήσεις αυτές είναι θέμα χρόνου να μετατραπούν σε ελλείψεις στην αγορά και οι ελλείψεις με τη σειρά τους σε ανατιμήσεις.

Τα πρώτα προϊόντα που θα δεχτούν το ωστικό κύμα είναι οι ημιαγωγοί, οι υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα, οι οθόνες, τα εξαρτήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και συσκευών κ.α

Οι εισαγωγείς αυτών των προϊόντων αντιμετωπίζουν ήδη τεράστιες αυξήσεις μεταφορικού κόστους, μεγάλο μέρος του οποίου μετακυλίουν στους τελικούς καταναλωτές.

Όσο δε πιο ογκώδες είναι το προϊόν, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αύξηση, αφού ο επιμερισμός του επιπλέον κόστους γίνεται σε λιγότερες μονάδες σε σχέση με τα μικρότερα προϊόντα. Γι’αυτό για παράδειγμα έχουν ακριβύνει τόσο πολύ οι λευκές συσκευές ή οι τηλεοράσεις. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι κατά το πρώτο lockdown της Κίνας το κόστος μεταφοράς μιας τηλεόρασης 50 ιντσών εκτινάχτηκε από τα 4 με 5 δολάρια στα 45-47 δολάρια. Η νέα αυτή κρίση στις ροές των κοντέινερς πόσο περισσότερο θα το εκτινάξει;

Το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Στο πρώτο lockdown της Κίνας κάποιες μεταφορές γίνονταν μέσω Ρωσίας. Τώρα όμως ακόμα και αυτή η εναλλακτική δεν υφίσταται. Όσον αφορά την εναλλακτική των αερομεταφορών, είναι κατανοητό ότι είναι μια πολύ πιο ακριβή επιλογή και ακόμα και εδώ υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο στις μεταφορές, καθώς δεν είναι μόνο η Σαγκάη σε lockdown αλλά και άλλες πόλεις, όπως για παράδειγμα η Σεντζέν.

Η Σεντζέν είναι το οικονομικό κέντρο της νότιας Κίνας και ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως. Θεωρείται σήμερα μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις στον κόσμο και αποτελεί την έδρα του Shenzhen Stock Exchange, καθώς και την έδρα πολλών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, όπως οι Tencent, ZTE, BYD, Dingoo, G'Five, Hasee, Huawei, JXD, Skywort κ.α

Η διακοπή της κινεζικής μεταποίησης λόγω των lockdowns είναι άλλος ένας παράγοντας εκτόξευσης του πληθωρισμού παγκοσμίως.

Οι ελλείψεις μικροεπεξεργαστών στην παγκόσμια αγορά, που ήδη έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε χιλιάδες παραγωγούς -συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινητοβιομηχανιών- θα αυξηθούν εκ νέου.

Αυτό συνεπάγεται με τη σειρά του υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και μειωμένο κύκλο εργασιών και περιθωρίων για τις εταιρείες. Να γιατί πιστεύουμε ότι πολλές από αυτές κινδυνεύουν με ανώμαλη προσγείωση στα αποτελέσματα του β τριμήνου, τα οποία θα έχουν ενσωματώσει τόσο τη ρωσοουκρανική κρίση όσο και το lockdown στην Κίνα από τα μέσα Μαρτίου και μετά.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.