Καθησυχαστικός ο Έλον Μασκ για το Twitter : Εξακολουθώ να είμαι προσηλωμένος στην εξαγορά

Να κατευνάσει τον πανικό που επικράτησε μετά την ανακοίνωση του για το πάγωμα της συμφωνίας για το Twitter που είχε ως αποτέλεσμα την κατρακύλα της μετοχής της πλατφόρμας επιχειρεί ο Έλον Μασκ ο οποίος με νέο του tweet δήλωσε «προσηλωμένος στην εξαγορά του»

Ο Έλον Μασκ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία για το Twitter μπαίνει προσωρινά στον πάγο. Απέδωσε αυτήν την εξέλιξη σε λεπτομέρειες που εκκρεμούν σχετικά με τους υπολογισμούς για το αν οι ψεύτικοι λογαριασμοί αποτελούν πράγματι ποσοστό μικρότερο από το 5% των χρηστών. Όπως αναφέρει το Reuters αυτή η κίνηση δημιουργεί προβληματισμό, χωρίς όμως να σημαίνει ότι το deal εξαγοράς δεν θα ολοκληρωθεί. Η μετοχή του Twitter στη Wall σημειώνει βουτιά 20% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ της Tesla κάνει άλμα 7%.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn