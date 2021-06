ΗΠΑ: Κατέρρευσε ένα πολυώροφο κτίριο στο Μαϊάμι- Φόβοι για νεκρούς

Κτίριο έντεκα ορόφων κατέρρευσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης κοντά στην παραλία του Μαϊάμι, στην πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ.

Δεκάδες σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο για τη διάσωση τυχόν εγκλωβισμένων κάτω από τα ερείπια του κτιρίου, μεγάλο τμήμα του οποίου κατέρρευσε μέσα στη νύχτα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, ένα μεγάλο κομμάτι της πολυκατοικίας στην περιοχή Σέρφσαϊντ έχει πέσει στο έδαφος.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY

«Οι αρχές στη Νότια Φλόριντα ανταποκρίθηκαν νωρίς την Πέμπτη σε μερική κατάρρευση κτιρίου», όπως ανέφερε μέσω Twitter η Πυροσβεστική του Μαϊάμι σύμφωνα με το CNN.

Σύμφωνα με το σχετικό tweet, περισσότερες από 80 μονάδες διάσωσης βρίσκονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων τεχνικής διάσωσης, μαζί με βοήθεια από δημοτικές πυροσβεστικές υπηρεσίες.

#MDFR is on scene of a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue. Over 80 MDFR units including #TRT are on scene with assistance from municipal fire departments. Updates will be provided on Twitter as they become available.