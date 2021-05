Αμείωτες οι συγκρούσεις σε Γάζα και Ισραήλ: Kατέρρευσε από βομβαρδισμό το κτίριο που στέγαζε AP και Al Jazeera - Nεκρός από ρουκέτα στο Τελ Αβίβ

Αμείωτη παραμένει η ένταση των συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων του Ισραήλ και της Χαμάς χωρίς μέχρι στιγμή να φαίνεται κάποιο ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης.

Κτίριο 12 ορόφων στη Γάζα, όπου στεγάζονται τα γραφεία του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, με έδρα τις ΗΠΑ και του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, με έδρα το Κατάρ, κατέρρευσε σήμερα, αφότου επλήγη από ισραηλινούς πυραύλους, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου είχε ειδοποιηθεί από πριν σχετικά με έναν επικείμενο ισραηλινό βομβαρδισμό, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Reuters και το κτίριο είχε εκκενωθεί. Στο κτίριο στεγάζονταν επίσης διαμερίσματα και άλλα γραφεία. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν το περιστατικό.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️ 🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0

Al Jazeera's office in Gaza destroyed by an Israeli airstrike. The building also housed residential apartments and the AP bureau. This is the 6th consecutive day Israel has been bombing Gaza. The Gaza death toll is at 140, including 39 children. pic.twitter.com/2rNm9eMIaG