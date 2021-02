Κατεδαφίστηκε το Trump Plaza στο Ατλάντικ Σίτι

Τουλάχιστον 3.000 ράβδοι δυναμίτιδος μετέτρεψαν σε σκόνη το «Trump Plaza Hotel and Casino», άλλοτε σύμβολο της «κυριαρχίας» του πρώην Αμερικανού προέδρου στο Ατλάντικ Σίτι.

Μια σειρά από δυνατές εκρήξεις συγκλόνισαν το κτίριο και άρχισε να καταρρέει, σαν ένα κύμα, από πίσω προς τα εμπρός μέχρι που χάθηκε μέσα σε ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης από την παραλία μέχρι τον προβλήτα. Ολόκληρο το ξενοδοχείο - καζίνο χρειάστηκε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα για να καταρρεύσει.

Just now: Former President Trump’s Atlantic City hotel is demolished.



Once a Boardwalk staple, Trump Plaza Hotel and Casino has been closed since 2014. pic.twitter.com/DM7eBB3gEY