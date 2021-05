Κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης» στην πόλη Λοντ στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέβαλε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην πόλη Λοντ (κεντρικά), σημείο «ταραχών» στις οποίες ενεπλάκησαν μέλη της αραβικής μειονότητας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός διευκρίνισε πως έδωσε πράσινο φως για να κηρυχθεί «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στη Λοντ, όπου η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για «ταραχές» από μέλη της αραβικής μειονότητας μετά τον βίαιο θάνατο ισραηλινού Άραβα την προηγουμένη, για τον οποίο συνελήφθη Εβραίος, κάτοικος της πόλης, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος.

Όπως έγινε γνωστό, μια συναγωγή παραδόθηκε στις φλόγες στην εν λόγω πόλη, όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Scenes from Qalansawe, a city in Israel. Similar situation in Lod which is another city in Israel. #Israel #AlAqsa #Gaza #IsraeliTerrorism #SavePalestine #PalestinianLivesMatter #TelAviv pic.twitter.com/6Br1CIxttD

Δεκάδες αυτοκίνητα επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ καταστράφηκαν βιτρίνες καταστημάτων, ένας άντρας κι ένα κορίτσι σκοτώθηκαν καθώς επέβαιναν σε αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από ρουκέτα η οποία εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσε η αστυνομία.

Twelve people wounded, two remain in serious condition as a result of violent clashes in Israeli city of #Lod - reports



▪️Israeli authorities declare state of emergency in city of Lod, site of riots#SputnikUpdates #Israel #Palestine #BreakingNews pic.twitter.com/HzBiZ1KuWe