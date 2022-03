Κατάπαυση πυρός από σήμερα στις 09:00 σε 5 πόλεις ανακοίνωσε η Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός σε πολλές ουκρανικές πόλεις, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 9 το πρωί σήμερα Τρίτη (ώρα Ελλάδας) ώστε να καταστεί εφικτή η απομάκρυνση των αμάχων μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων

«Η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοινώνει κατάπαυση του πυρός από τις 10.00 (ώρα Μόσχας) της 8ης Μαρτίου» ώστε να φύγουν οι άμαχοι από το Κίεβο αλλά και από τις πόλεις Σούμι, Χαρκίβ, Τσερνίχιφ και Μαριούπολη, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Την ανακοίνωση αυτή επικαλούνται πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, επειδή, όπως ανέφερε, «ξέρει ότι ο Πούτιν είναι εκείνος που «κινεί τα νήματα» στη Μόσχα».

«Θέλαμε εδώ και καιρό μια απευθείας συνομιλία μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας και του Βλαντίμιρ Πούτιν επειδή όλοι καταλαβαίνουμε ποιος παίρνει τις τελικές αποφάσεις, ιδίως τώρα» ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση, σύμφωνα με το Reuters.

«Ο πρόεδρός μας δεν φοβάται τίποτα, συμπεριλαμβανομένης και της συνάντησης με τον Πούτιν», πρόσθεσε. «Εάν ο Πούτιν δεν φοβάται επίσης, ας έρθει στη συνάντηση, ας καθίσουν κάτω και να συζητήσουν», πρόσθεσε ο Κουλέμπα.

Στο μεταξύ, ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας ολοκληρώθηκε, μετέδωσε στις 8 το βράδυ της Δευτέρας το Reuters, ενώ συνεχίζεται το σφυροκόπημα ουκρανικών πόλεων και το Κίεβο απαιτεί τον τερματισμό των ρωσικών βομβαρδισμών εναντίον των αμάχων.

Ρωσία και Ουκρανία θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντολιάκ, αφού ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων μετά από περίπου 4 ώρες.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ποντολιάκ ανέφερε ότι στις σημερινές συνομιλίες επιτεύχθηκε «μικρή πρόοδος» όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή για την απομάκρυνση των αμάχων. Δεν υπήρξε όμως κάποια συμφωνία που να βελτιώνει σημαντικά την ευρύτερη κατάσταση.

Ωστόσο ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι είπε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για οτιδήποτε θετικό μετά τον τρίτο γύρο των συνομιλιών. Ο Λεονίντ Σλούτσκι από την πλευρά του είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε ψευδαίσθηση το επόμενο βήμα (των διαπραγματεύσεων) θα φέρει ένα οριστικό αποτέλεσμα.

«Ελπίζουμε ότι θα αναληφθούν σύντομα οι επόμενες προσπάθειες για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων», πρόσθεσε ο Σλούτσκι.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI