Κατάληψη αντιεξουσιαστών στην ελληνική πρεσβεία

Σε κατάληψη της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας ομάδα 15 αντιεξουσιαστών, ενάντια στις εκκενώσεις καταλήψεων από την ελληνική κυβέρνηση.

Οι αντιεξουσιαστές κατέλαβαν την πρεσβεία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους χώρους που τελούν υπό κατάληψη και ενάντια στις επιχειρήσεις του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την εκκένωσή τους, μετά και την πρόσφατη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Κουκάκι.

Η ομάδα των αντιεξουσιαστών κρέμασε και ένα μαύρο πανό στο εξωτερικό μέρος της πρεσβείας όπου αναγραφόταν σύνθημα υπέρ των καταλήψεων καθώς και το σύμβολο της αναρχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των καταληψιών και της γερμανικής αστυνομίας για την αποχώρησή τους από την ελληνική πρεσβεία.

Σημειώνεται πως η ελληνική προξενική αρχή βρίσκεται σε όροφο πολυκατοικίας στην Μόρενστρασε 17, στο εμπορικό κέντρο του Βερολίνου ανάμεσα σε πολυκαταστήματα και τουριστικά μαγαζιά.

The Greek Embassy in Berlin has been occupied in solidarity with squat evictions in Greece!#antireport pic.twitter.com/Sq0V1DzmHD