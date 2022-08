Καταγγελία στην Google για ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Shutterstock

Η Google παραβίασε απόφαση δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνοντας ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα εισερχόμενα των χρηστών του Gmail, ανέφερε την Τετάρτη η αυστριακή ομάδα υπεράσπισης noyb.eu (None Of Your Business) σε καταγγελία που κατατέθηκε στην υπηρεσία προστασίας δεδομένων της Γαλλίας.

Η Google της οποίας τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τη διαδικτυακή διαφήμιση, θα πρέπει προηγουμένως να ζητήσει από τους χρήστες του Gmail τη συγκατάθεσή τους προτού τους στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφημιστικού περιεχομένου, ανέφερε το noyb.eu, επικαλούμενο απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2021.

Αν και τα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google μπορεί να μοιάζουν με κανονικά, περιλαμβάνουν τη λέξη «Διαφήμιση» με πράσινα γράμματα στην αριστερή πλευρά, κάτω από το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανέφερε το noyb.eu στην αναφορά του. Επίσης, δεν περιλαμβάνουν ημερομηνία, πρόσθεσε η ομάδα υπεράσπισης.

Η Google και η γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων CNIL δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα που ζητούσαν σχόλια.