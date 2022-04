Καραντίνα στην Σανγκάη: Κατακραυγή για θανάτωση σκύλων από τις Αρχές

Την οργή και τον αποτροπιασμό τους για τους πρωτοφανούς σκληρότητας περιορισμούς που έχουν επιβάλει στην Σανγκάη οι Αρχές για να περιορίσουν την εξάπλωση του κορονοΐού εκφράζουν μέσω αναρτήσεων τους οι κάτοικοι.

Βίντεο με δολοφονία ενός σκύλου corgi στο όνομα της προστασίας του πληθυσμού από τον κορονοιό, τραγούδια με βρισιές για το κομμουνιστικό καθεστώς και τσακωμοί με άνδρες ασφαλείας που είναι ντυμένοι με ειδικές στολές προστασίας, αποτελούν πια συχνές εικόνες στα social media.

Ομολογουμένως, το βίντεο με την θανάτωση του σκύλου είναι αυτό που έχει κάνει τη μεγαλύτερη αίσθηση. Συγκεκριμένα, μετά την απομάκρυνση του ιδιοκτήτη του που βρέθηκε θετικός στον κορονοΐό, άνδρας των Αρχών αποφάσισε να σκοτώσει τον σκύλο του για να μην μεταδώσει τον ιό σε περίπτωση που τον είχε κολλήσει και αυτός.

