Καπιτώλιο: Οι τέσσερις ώρες που συγκλόνισαν τον κόσμο

Τέσσερις νεκροί, πρωτοφανείς εικόνες που παραπέμπουν σε σκηνικό πραξικοπήματος συνθέτουν την τελευταία πράξη του δράματος και τον τραγικό επίλογο της τετραετούς προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Επί τέσσερις ώρες, ο πλανήτης παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τις σκηνές που εκτυλίσσονταν εντός και εκτός του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον, όπου ο ναός της Δημοκρατίας των ΗΠΑ βρισκόταν στα χέρια του εξαγρειωμένου όχλου, ο οποίος με παρακίνηση του Τραμπ επιχείρησε να επιβάλει τον δικό του νόμο.

Χρειάστηκε η επιστράτευση της Εθνοφρουράς, με δακρυγόνα και κροτίδες για την διάλυση του πλήθους και ενώ είχε προηγηθεί κάλεσμα από τον ίδιο τον Τραμπ προς τους οπαδούς του με το οποίο τους καλούσε να αποχωρήσουν. Τα ερωτήματα για την ελλιπή αστυνόμευση του χώρου είναι πολλά, ενώ τα γεγονότα έχουν αναγκάσει την πλειοψηφία του κόμματος να στραφεί εναντίον του Τραμπ με τους Μάικ Πενς και Μάικ Πομπέο να διαχωρίζουν την θέση τους, να αναγνωρίζουν τη νίκη Μπάιντεν, ενώ σύμβολοι του Τραμπ να παραιτούνται από τις θέσεις τους.

JUST IN - Heavily armed FBI SWAT units have now entered the U.S. Capitol.pic.twitter.com/hKRwS6hbtj — Disclose.tv (@disclosetv) January 6, 2021

Στην αμερικανική πρωτεύουσα επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ μεταδόθηκαν εικόνες όπου άνδρες των αρχών τράβηξαν όπλα κι έκαναν χρήση δακρυγόνων. Η διαδικασία για την επικύρωση της νίκης Μπάιντεν συνεχίστηκε από τις 3 π.μ. και μετά. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, η Μιούριελ Μπάουζερ, ανακοίνωσε ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες μετά τα επεισόδια. Τα έκτακτα μέτρα στην Ουάσινγκτον θα ισχύουν ως την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

4 νεκροί και 52 συλλήψεις ο απολογισμός της αστυνομίας στην Ουάσινγκτον

Οι νεκροί είναι τέσσερις, καθώς εκτός από τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της από τους πυροβολισμούς, ακόμα τρεις μεταφέρθηκαν βαριά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο όπου κι εξέπνευσαν.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της αστυνομίας της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσινγκτον, ο Ρόμπερτ Τζ. Κόντι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα χθεσινά επεισόδια στην Ουάσινγκτον. Διευκρίνισε ότι οι τρεις θάνατοι οφείλονταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά και το τέταρτο πρόσωπο υπέκυψε σε νοσοκομείο αφού υπέστη τραύμα από σφαίρα.

The National Guard is standing by and officials have declared the U.S. Capitol secure after rioters stormed the U.S. Capitol. | LIVE updates here as the curfew takes effect--> https://t.co/GuoGyo3aVG pic.twitter.com/lPPHdDGcaU — Boston 25 News (@boston25) January 6, 2021

JUST IN: Several law enforcement officials said a woman who was shot inside the Capitol building during the pro-Trump riots at the U.S. Capitol has died. The circumstances surrounding the shooting are not yet known. https://t.co/2IVmfJ47QE pic.twitter.com/DIFToZTU8I — CNBC (@CNBC) January 6, 2021

Όπως έγινε γνωστό, από τον Κόντι, 52 πρόσωπα έχουν συλληφθεί, ενώ διευκρίνισε ότι οι 47 από τις 52 συλλήψεις έγιναν εξαιτίας της παραβίασης της απαγόρευσης κυκλοφορίας που επέβαλε η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ μετά τις 18:00 χθες, με τις 26 από αυτές να γίνονται στον χώρο του Καπιτωλίου.

Αρκετά άλλα πρόσωπα συνελήφθησαν επειδή οπλοφορούσαν, χωρίς να διαθέτουν άδεια ή επειδή τα όπλα τους είναι απαγορευμένα.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δύο αυτοσχέδιες βόμβες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στα κεντρικά γραφεία της εθνικής επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων αλλά και της εθνικής επιτροπής των Δημοκρατικών, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε επίσης φορητό ψυγείο που περιείχε κοκτέιλ Μολότοφ σε όχημα στον χώρο του Καπιτωλίου.

Ο Κόντι ανέφερε επιπλέον ότι αστυνομικός της φρουράς του Καπιτωλίου έριξε τη σφαίρα η οποία τραυμάτισε γυναίκα η οποία υπέκυψε αργότερα σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος, αναφέροντας ότι εκκρεμεί η ενημέρωση των οικείων της.

Διευκρίνισε ότι οι άλλοι τρεις θάνατοι οφείλονταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά.

Το χρονικό της χθεσινής επίθεσης

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ομιλία στους οπαδούς του στην περιοχή του πάρκου Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο με φόντο την επικύρωση των αποτελεσμάτων στην πολιτεία της Τζόρτζια.

Εκεί, μπροστά στο εξαγριωμένο κοινό του για ακόμη μια φορά μίλησε για εκλογική νοθεία, ενώ τους προέτρεψε να διαμαρτυρηθούν μπροστά από το Καπιτώλιο. Μάλιστα επιτέθηκε στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, κατηγορώντας τον πως «κάνει πίσω» και πάει να επικυρώσει το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας «αξιολύπητους» Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους που δεν στηρίζουν τις θεωρίες του.



Λίγη ώρα μετά, εκατοντάδες διαδηλωτές όρμησαν προς το Καπιτώλιο και γρήγορα άρχισαν τα επεισόδια με την αστυνομία, που εξελίχθηκαν σε μία τραγική ημέρα για τις ΗΠΑ.

They’re outside the chamber now. Security has guns drawn.



pic.twitter.com/BvHoV8ZZ4I — Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 6, 2021

Στην πρώτη φάση, τα επεισόδια περιορίστηκαν έξω από το Καπιτώλιο, όπου τόσο οι οπαδοί του Τραμπ όσο και οι αστυνομικές αρχές έκαναν χρήση χημικών. Λίγο αργότερα, οι οπαδοί – μερικοί μάλιστα οπλισμένοι- κατάφεραν να σπάσουν τα τζάμια και να εισβάλλουν μέσα.

Αμέσως εκκενώθηκε το κτήριο από τους Γερουσιαστές, οι διαδηλωτές βανδάλησαν τον χώρο, ορισμένοι έβγαζαν σέλφι καθισμένοι στο γραφείο της Νάνσι Πελόζι, ενώ δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις με την αστυνομία.

Πενς μετά την επιστροφή στο Καπιτώλιο: «Δεν νικήσατε, η βία δεν νικά ποτέ»

Η αμερικανική Γερουσία άρχισε ξανά να συνεδριάζει από τις 3 π.μ. και μετά για να κυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, έπειτα από την πολύωρη διακοπή. Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, που εκφράστηκε όταν ξανάρχισαν οι εργασίες, εξέφρασε τη θλίψη του για τη «μαύρη μέρα» στο Καπιτώλιο και καταδίκασε τα «βίαια επεισόδια».

«Ακόμη και μετά τη βία και τον βανδαλισμό άνευ προηγουμένου σε αυτό το Καπιτώλιο, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού των ΗΠΑ συναντώνται ξανά, την ίδια ημέρα, για να υπερασπιστούν το Σύνταγμα», είπε ο Πενς. «Δεν νικήσατε, η βία δεν νικά ποτέ», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος, απευθυνόμενος στους διαδηλωτές που εισέβαλαν στο εμβληματικό κτίριο, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην οποία κατήγγειλαν την «κλοπή» της νίκης που ο Τραμπ διατείνεται ότι κατήγαγε στις εκλογές αλλά του «άρπαξαν».

Ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία - θα γίνει πρόεδρος του σώματος μετά την 20ή Ιανουαρίου, αφού το κόμμα του επικράτησε στις κρίσιμες αναμετρήσεις για δύο έδρες στην Τζόρτζια - τόνισε από την πλευρά του ότι «αυτός ο ναός της δημοκρατίας συλήθηκε», μίλησε για «αμαύρωση της χώρας μας που δεν θα ξεπλυθεί εύκολα», την «τελική, φρικτή, ανεξίτηλη κληρονομιά του 45ου προέδρου των ΗΠΑ», πολύ «αναμφίβολα» είναι «ο χειρότερος» ηγέτης που είχε ποτέ η χώρα, όπως έκρινε.

Αλλά και ο απερχόμενος πρόεδρος της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ καταδίκασε την εισβολή στο Καπιτώλιο.

«Δεν θα υποκύψουμε μπροστά στην ανομία, ή στον εκφοβισμό. Είμαστε ξανά στα έδρανά μας, θα κάνουμε το καθήκον μας όπως ορίζει το Σύνταγμα, για το έθνος μας. Και θα το κάνουμε απόψε», είπε.

«Οι ΗΠΑ και το Κογκρέσο έχουν αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες απειλές από τον όχλο που είδαμε σήμερα», συνέχισε ο Μακόνελ. Οι εισβολείς «απέτυχαν» να εμποδίσουν το Κογκρέσο να κάνει το καθήκον του, έκρινε: «Αυτή η αποτυχημένη ανταρσία υπογραμμίζει πόσο κρίσιμο είναι το καθήκον που έχουμε», που είναι να κυρωθεί το ποιος είναι ο «νικητής των εκλογών του 2020», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του σώματος.

Τραμπ: Να θυμάστε αυτήν τη μέρα για πάντα

Μετά το πρώτο του μήνυμα, μέσα από το Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους υποστηρικτές του να αποχωρήσουν και να θυμούνται αυτήν τη μέρα για πάντα. Σε αυτό αναφέρει:

«Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν όταν μια ιερή μεγαλειώδης εκλογική νίκη απομακρύνεται τόσο ανεπιθύμητα και με τόση κακία από τους μεγάλους πατριώτες που έχουν υποστεί κακή και άδικη μεταχείριση τόσο καιρό. Πηγαίνετε σπίτι με αγάπη και ειρήνη. Θυμηθείτε αυτήν την ημέρα για πάντα!»

These are the things and events that happen when a sacred landslide election victory is so unceremoniously & viciously stripped away from great patriots who have been badly & unfairly treated for so long. Go home with love & in peace. Remember this day forever!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Το σχετικό tweet κατέβασε από το λογαριασμό του λίγα λεπτά μετά την ανάρτησή του.

Η πρώτη αντίδραση της Ευρώπης για τα πρωτοφανή γεγονότα στις ΗΠΑ

«Πιστεύω στη δύναμη των θεσμών και της δημοκρατίας των ΗΠΑ» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα πρωτοφανή γεγονότα στην Ουάσινγκτον και σημείωσε ότι «η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας βρίσκεται στον πυρήνα. Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές». Και πρόσθεσε: «Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του ως τον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ» κατέληξε.

«Το Κογκρέσο είναι ναός της δημοκρατίας» σημείωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από την πλευρά του. Ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι «το να παρακολουθούμε τις σημερινές σκηνές στην Ουάσιγκτον είναι σοκ».

«Εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ειρηνική μετάβαση εξουσίας προς τον Τζο Μπάιντεν» κατέληξε.

"Η βία κατά των αμερικανικών θεσμών είναι σοβαρή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Την καταδικάζω. Η βούληση και η ψήφος του αμερικανικού λαού πρέπει να γίνουν σεβαστές", έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Ιβ Λε Ντριάν αναφερόμενος στην εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον. Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ πρέπει να γίνει σεβαστό, δήλωσε ο Ζαν Ιβ Λε Ντριάν.

Chaos erupted at the U.S. Capitol as protesters supporting outgoing President Donald Trump stormed the building in an attempt to force Congress to undo Trump’s election loss https://t.co/i2vmPQ8JkN pic.twitter.com/tPVriZe0ou — Reuters (@Reuters) January 7, 2021

Τα εκλογικά αποτελέσματα πρέπει να γίνονται σεβαστά τόνισε από την πλευρά του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σημειώνοντας ότι "πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, των θεσμών της και του κράτους δικαίου".

Ειδικότερα, ο Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνει: "Στα μάτια του κόσμου, η αμερικανική δημοκρατία απόψε εμφανίζεται υπό πολιορκία. Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, των θεσμών της και του κράτους δικαίου. Αυτή δεν είναι η Αμερική. Τα εκλογικά αποτελέσματα της 3ης Νοεμβρίου πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά. Επαινώ τα λόγια του εκλεγμένου Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Η δύναμη της δημοκρατίας των ΗΠΑ θα επικρατήσει έναντι των εξτρεμιστών".

Την «περιφρονητική» επίθεση στο Καπιτώλιο «κατά της δημοκρατίας» στην Ουάσινγκτον καταδίκασε σε δηλώσεις του αργά το βράδυ χθες Τετάρτη ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν, επισημαίνοντας ότι «θεμέλιο μιας δημοκρατίας είναι να σέβεται τα αποτελέσματα ελεύθερων εκλογών».

«Σοκαρισμένοι από τις σκηνές στην Ουάσινγκτον», δήλωναν παράλληλα τόσο ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, εκφράζοντας ταυτόχρονα «βαθιά ανησυχία» για αυτή «την επίθεση κατά της δημοκρατίας».

«Τώρα πρέπει να διασφαλιστεί η ειρηνική και συντεταγμένη παράδοση της εξουσίας», τόνισε ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, με ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιο αναλυτικά, ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε:

«Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον. Η βία είναι ασύμβατη με την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Βασίζομαι στη σταθερότητα και στην ισχύ των θεσμών των Ηνωμένων Πολιτειών».

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις στις ΗΠΑ εκφράζει ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας και καλεί τον απερχόμενο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους υποστηρικτές του να αποδεχτούν το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Οι εχθροί της δημοκρατίας θα χαρούν για αυτές τις αδιανόητες εικόνες από την Ουάσιγκτον. Τα ξεσηκωτικά λόγια εξελίσσονται σε βίαιες πράξεις - στα σκαλοπάτια του Reichstag και τώρα του Καπιτωλίου. Η περιφρόνηση των δημοκρατικών θεσμών έχει καταστροφικές συνέπειες. Ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του θα πρέπει επιτέλους να δεχτούν την απόφαση των αμερικανών ψηφοφόρων και να σταματήσουν να ποδοπατούν την δημοκρατία», γράφει ο κ. Μάας σε ανάρτησή του στο Twitter.

Κατακραυγή από τον διεθνή Τύπο

«Η δημοκρατία υπό πολιορκία», «το πραξικόπημα της τρέλας», «ο Τραμπ βάζει φωτιά στην Ουάσινγκτον»: Το χάος που προκλήθηκε χθες, Τετάρτη στο Καπιτώλιο από τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στις πρώτες σελίδες του διεθνούς Τύπου, που επιρρίπτει την ευθύνη στον απερχόμενο πρόεδρο, τον οποίο κατηγορεί ότι ενθάρρυνε τη βία των οπαδών του.

«Το Καπιτώλιο πολιορκημένο - Οι υποστηρικτές του Τραμπ καταλαμβάνουν την καρδιά της αμερικανικής δημοκρατίας», είναι ο τίτλος των Times του Λονδίνου, οι οποίοι περιγράφουν πώς οι δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, που συνεδρίαζαν για να επικυρώσουν την εκλογή του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, «φόρεσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και βρήκαν καταφύγιο κάτω από τα γραφεία» ενώ το προσωπικό «κρυβόταν μέσα στα γραφεία».

Κάτω από τον τίτλο «Η δημοκρατία υπό πολιορκία», η Daily Telegraph κάνει λόγο για «σκηνές χωρίς προηγούμενο στην Ουάσινγκτον» με «ορδές υποστηρικτών του Τραμπ» να καταλαμβάνουν τον ναό της αμερικανικής διπλωματίας.

Για τον Guardian, αυτές οι βιαιότητες αποτελούν «την πιο σημαντική πρόκληση του αμερικανικού δημοκρατικού συστήματος μετά τον εμφύλιο πόλεμο».

Ντροπή και χάος

Για τη μεγάλη ισπανική εφημερίδα El Pais, «ο Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε χθες το χάος που δημιουργήθηκε στην Ουάσινγκτον την ώρα που το Κογκρέσο ετοιμαζόταν να επικυρώσει τον Τζο Μπάιντεν ως τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Ντροπή» και «χάος» είναι οι λέξεις που επανέρχονται στις κύριες γερμανικές εφημερίδες.

«Ημέρα ντροπής για την αμερικανική δημοκρατία» είναι ο τίτλος της Die Welt. «Η Αμερική γνώρισε την πρώτη της βίαιη απόπειρα πραξικοπήματος» και «ο πρόεδρος, τα ψέματά του και ένα ασπόνδυλο ρεπουμπλικανικό κόμμα είναι πολιτικά υπεύθυνοι», γράφει ο Κλέμενς Βέργκιν σε άρθρο του στον ιστότοπο της εφημερίδας.

«Το πραξικόπημα της τρέλας» είναι ο τίτλος της Sueddeutsche Zeitung, η οποία κάνει επίσης λόγο για «ντροπή στην Ουάσινγκτον».

Η μεγάλη ιταλική εφημερίδα La Repubblica κάνει παραλληλισμό με την άνοδο του Μουσολίνι στην εξουσία στα χρόνια του 1920: «Η Αμερική, ολόκληρη η Αμερική, βίωσε με φρίκη απ' ευθείας από την τηλεόραση το αντίστοιχο μιας πορείας προς τη Ρώμη στην Ουάσινγκτον, την εισβολή στο Καπιτώλιο, το πλήγμα στην ίδια την ιερότητα της δημοκρατίας της», γράφει ο ανταποκριτής της Μάριο Πλατέρο.

Η Corriere della Sera επανέρχεται στο προφίλ των Proud boys, «εξτρεμιστών της δεξιάς, αλλά επίσης γυναικών και νέων. Οι οποίοι κλήθηκαν απ' ευθείας από τον Τραμπ. Ο οποίος στη συνέχεια προσπαθεί στην τηλεόραση να μειώσει την πίεση: 'Είμαστε το κόμμα του νόμου και της τάξης'. Αλλά πολύ αργά».

«Τραμπ: η στρατηγική του χάους» είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της γαλλικής εφημερίδας Liberation, η οποία τιτλοφορεί το ρεπορτάζ στις εσωτερικές σελίδες της «Ο Τραμπ βάζει φωτιά στην Ουάσινγκτον». «Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της αμερικανικής δημοκρατίας πήρε την Τετάρτη μια στροφή τόσο συγκεκριμένη όσο και συμβολική, όταν μερικοί από τους οπαδούς του, κινητοποιημένοι από την ομιλία του, κατάφεραν να διεισδύσουν δια της βίας μέσα στο Καπιτώλιο».

«Ναρκισισμός»

Στη Figaro, ο αρθρογράφος Φιλίπ Ζελί υπογραμμίζει πως «ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αποχωρήσει από ψηλά, ως 'πρόεδρος του λαού' με έναν απολογισμό αμφισβητούμενο, αλλά όχι αμελητέο. Αντί γι' αυτό, καθώς ο ναρκισισμός του έχει υποτάξει κάθε αξιοπρέπεια, κακομεταχειρίζεται τους θεσμούς, ποδοπατά τη δημοκρατία, διαιρεί την παράταξή του».

Ο βραζιλιάνικος Τύπος γίνεται χλευαστικός, υπογραμμίζοντας όπως η O Globo ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πέφτουν στο επίπεδο των λατινοαμερικανικών δημοκρατιών». Για την Ούρσουλα Πάσος της Folha de S. Paulo, «η ειρωνία είναι πως τα στηρίγματα του Τραμπ μοιάζουν με τους Σοβιετικούς του Αϊζενστάιν», διότι «οι εικόνες των διαδηλωτών στα σκαλιά του Καπιτωλίου θυμίζουν την ταινία του 1927 που δόξαζε τη Ρωσική Επανάσταση».

«Ο στόχος ήταν το Καπιτώλιο, όχι οι Δίδυμοι Πύργοι, όμως ήταν κι αυτό τρομοκρατία», κατηγορεί η Ελιάνε Καντανιέδε στην O Estado de S. Paulo. «Μια τρομοκρατία εγχώρια, εσωτερική, εναντίον τοηυ Καπιτωλίου και υποδαυλισμένη από το ίδιο τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Στο Κάιρο, η αιγυπτιακή εφημερίδα Al-Ahram γράφει πως «οι εικόνες φέρνουν στη σκηνή τη θυσία της αμερικανικής δημοκρατίας, τον θάνατο της ελευθερίας της και την πτώση των αξιών που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σταματούσαν να θέλουν να εξάγουν στους λαούς του κόσμου και να τις κάνουν αφορμή ανάμιξης στις υποθέσεις άλλων κρατών».

