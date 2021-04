Καπιτώλιο: Όχημα έπεσε πάνω σε πύλη - Νεκροί ένας αστυνομικός και ο δράστης

APimages

Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Παρασκευής όταν όχημα έπεσε σε φυλάκιο ελέγχου στη βόρεια πύλη με αποτέλεσμα να παρασύρει και να σκοτώσει έναν αστυνομικό, ενώ άλλος ένας νοσηλεύεται τραυματισμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί, ενώ το συμβάν δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.

Το συγκρότημα όπου στεγάζονται τα δύο Σώματα του Κογκρέσου τέθηκε σε συναγερμό, μετά το συμβάν. Δεκάδες περιπολικά και άλλα οχήματα της αστυνομίας, χωρίς διακριτικά, έσπευσαν στην περιοχή, ενώ από πάνω πετούσε ένα ελικόπτερο.

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούσαν στο Καπιτώλιο αποκλείστηκαν ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος και η έξοδος από το κτίριο. Κρατώντας ασπίδες, μέλη της Εθνοφρουράς, που έχουν αναπτυχθεί στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα μετά τις 6 Ιανουαρίου, περικύκλωσαν το συγκρότημα. Την ίδια ώρα, άλλοι συνάδελφοί τους στήθηκαν στα οδοφράγματα της αστυνομίας, αποκλείοντας τους γύρω δρόμους.

Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τον έναν εκ των δύο να μην καταφέρνει να μείνει εν ζωή. Σύμφωνα με την Washington Post, ο ύποπτος που υπέκυψε στα τραύματά του είχε δεχθεί πυροβολισμούς από άνδρες της αστυνομίας. Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο του δράστη, ο οποίος δεν φαίνεται να ήταν γνωστός στις αρχές, ούτε να είχε κάποια σχέση με μέλη του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο δράστης μπήκε από το βόρειο οδόφραγμα του Καπιτωλίου και έριξε το όχημά του πάνω στους αστυνομικούς. Στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητο κρατώντας ένα μαχαίρι και τους επιτέθηκε, με αποτέλεσμα εκείνοι να ανοίξουν πυρ εναντίον του.

«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την αστυνομία του Καπιτωλίου, μετά την 6η Ιανουαρίου», τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι «δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια συνεχιζόμενη απειλή» για την ασφάλεια.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

BREAKING - Multiple US Capitol police officers have been shot according to the radio. More police units rush to the complex.pic.twitter.com/t2hmyh0aYP — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 2, 2021

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

Βουλευτές και γερουσιαστές δεν βρίσκονταν στο Καπιτώλιο, αφού το Κογκρέσο αυτήν την εβδομάδα δεν συνεδριάζει, λόγω των διακοπών του Πάσχα. «Ακόμη προσπαθούμε να μάθουμε τι συνέβη», ανέφερε μέσω του Twitter ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, ευχαριστώντας την αστυνομία.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επίσης δεν βρισκόταν στην Ουάσινγκτον. Νωρίτερα το απόγευμα είχε αφιχθεί στο Καμπ Ντέιβιντ, την εξοχική κατοικία των Αμερικανών προέδρων στο Μέριλαντ.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6 — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

Capitol police tell me Capitol campus is on lockdown. Flurry of police activity. Staff got a text about an external threat.#NexstarDC pic.twitter.com/lmvEs8Q2CF — Alexandra Limon (@AlexLimonNews) April 2, 2021

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου για την κατάσταση στο Καπιτώλιο προτού ολοκληρώσει την ενημέρωσή της με την Τζεν Ψάκι να απαντάει ότι δεν είναι ενήμερη για το τι συμβαίνει στο Καπιτώλιο.

Ερωτηθείσα ποιος ταξιδεύει μαζί με τον Τζο Μπάιντεν στο Κάμπ Ντέιβιντ αυτό το Σαββατοκύριακο και μπορεί να τον ενημερώσει για την κατάσταση, η Ψάκι είπε ότι ο πρόεδρος «ταξιδεύει πάντα με έναν εκπρόσωπο εθνικής ασφάλειας».