Καμπούλ: Τουλάχιστον έξι νεκροί και 10 τραυματίες από εκρήξεις σε σχολείο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν από τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα σε σχολείο αρρένων το οποίο βρίσκεται σε συνοικία της Καμπούλ όπου ζουν κυρίως μέλη της σιιτικής μειονότητας των Χαζάρα, ανακοίνωσε η αστυνομία του Αφγανιστάν, με φρικτές εικόνες των θυμάτων που μεταφέρονται στα νοσοκομεία να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν μπροστά από το σχολείο Αμπού Ραχίμ Σαχίντ στη συνοικία Νταστ-ε- Μπάρχι, στο δυτικό τμήμα της Καμπούλ, δήλωσε ο Χαλίντ Ζάντραν, εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν.

Νωρίτερα ο ίδιος είχε αναφέρει στο Twitter ότι είχαν σημειωθεί τρεις εκρήξεις από τις οποίες «προκλήθηκαν θύματα μεταξύ των σιιτών αδελφών μας».

Εξάλλου πηγή από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και 14 τραυματίες.

Στη συνοικία Νταστ-ε- Μπάρχι ζουν πολλά μέλη της σιιτικής μειονότητας των Χαζάρα, που είναι εδώ και αιώνες περιθωριοποιημένα αλλά και συχνός στόχος διώξεων στο Αφγανιστάν, μια χώρα όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι σουνίτες. Οι Χαζάρα έχουν επίσης γίνει συχνά στόχος του Ισλαμικού Κράτους.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές έβγαιναν από τις τάξεις τους, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Τα θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, αλλά οι Ταλιμπάν εμποδίζουν τους δημοσιογράφους να προσεγγίσουν το σημείο.

Προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Η ασφάλεια στο Αφγανιστάν έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στα μέσα Αυγούστου. Ωστόσο σημειώνονται ακόμη τακτικά επιθέσεις, την ευθύνη για τις περισσότερες από τις οποίες αναλαμβάνει το Ισλαμικό Κράτος- Χορασάν, το παρακλάδι της οργάνωσης στο Αφγανιστάν.

