Καμπούλ: «Μελίσσι» απεγνωσμένων ανθρώπων σπεύδει στο αεροδρόμιο - Εικόνες από δορυφόρο

Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από δορυφόρο αποτυπώνουν το χάος που επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, καθώς πλήθη απεγνωσμένων ανθρώπων σπεύδουν με την ελπίδα να επιβιβαστούν σε κάποιο από τα στρατιωτικά κυρίως αεροσκάφη που αναχωρούσαν. Οι λήψεις έχουν καταγραφεί στις 10: 36 το πρωί τοπική ώρα.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου το πρωί, ενώ καταγράφηκαν σκηνές με απελπισμένους άνθρωποι να σκαρφαλώνουν στα αεροσκάφη να πέφτουν από αυτά μετά την απογείωση.

Αμερικανοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ δύο ένοπλους οι οποίοι, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου, κράδαιναν τα όπλα τους απειλητικά.

New high-res #satellite imagery (10:36 am local time, August 16) of the chaotic scene underway at #Kabul’s Hamid Karzai International Airport in #Afghanistan as thousands of people converged on the tarmac & airport runways as countries attempt to evacuate personnel from the city. pic.twitter.com/L6lhlVms54