Καμπούλ: Βασάνισαν με καλώδια δημοσιογράφους που κάλυπταν διαδήλωση γυναικών

Χάος συνεχίζει να επικρατεί στο Αφγανιστάν αφού οι Ταλιμπάν έχουν βάλει για τα καλά στο στόχαστρό τους τις γυναίκες αλλά και τους δημοσιογράφους. Μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης των Ταλιμπάν ο γυναικείος πληθυσμός σε διαδήλωση που πραγματοποίησε απωθήθηκε με βία ενώ δημοσιογράφοι και ξένοι ανταποκριτές οδηγήθηκαν σε αστυνομικά τμήματα. Όπως αναφέρουν οι Los Angelest Times, οι διαδηλώτριες εναντιώθηκαν στον αποκλεισμό γυναικών και μελών της σιϊτικής μειονότητας Χαζάρα – συχνού στόχου των Ταλιμπάν – από τη μεταβατική κυβέρνηση.

Στην ίδια διαδήλωση οι Ταλιμπάν άρπαξαν τις κάμερες δημοσιογράφων της LA Times και τους οδήγησαν στην αστυνομία μαζί με άλλους Αφγανούς.

Κι ενώ στους ξένους ανταποκριτές επετράπη να φύγουν αφού προηγουμένως έσβησαν από τις κάμερες όλες τις εικόνες, οι Αφγανοί συνάδελφοί τους παρέμειναν στο αστυνομικό τμήμα. Ανάμεσά τους ο 20χρονος μοντέρ της εφημερίδα Etilaatroz, Τάκι Νταριάμπι, τον οποίο έριξαν στο έδαφος, ξυλοκόπησαν και βασάνισαν μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του. Όπως είπε ο ίδιος, τον έσυραν στη συνέχεια σε μια αυλή και του έριξαν νερό.

Μαζί του οι Ταλιμπάν έπιασαν και τον 28χρονο Νεμάτ Νακντί, και μολονότι οι συλληφθέντες φώναζαν ότι είναι δημοσιογράφοι, ουδείς έδινε σημασία. «Νόμισα ότι θα με σκοτώσουν. Μας χλεύαζαν, ρωτούσαν αν τους βιντεοσκοπούσαμε». Ο Νακντί είπε στους New York Times ότι αντί να κοιτάξουν την ταυτότητά του, οι Ταλιμπάν τον κατηγόρησαν ότι οργάνωσε τις διαδηλώσεις. «Με πήραν σ’ ένα δωμάτιο, μου έδεσαν τα χέρια μ’ ένα μαντήλι κι άρχισαν να με δέρνουν μ’ ένα καλώδιο». Τρεις άλλοι συνάδελφοί τους, που πήγαν στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσουν την απελευθέρωσή τους, επίσης συνελήφθησαν, αλλά όταν αφέθηκαν ελεύθεροι μετά βίας μπορούσαν να βαδίσουν.

The history of #Afghanistan journalism always remember the first day of #Taliban cabinet announcement and this photo of @etilaatroz journalists who were tortured by Taliban force.



Photo: @yamphoto pic.twitter.com/xGCebQxAuY