«Καμπανάκι» της Βρετανίας για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία

Οι ενέργειες των ρωσικών δυνάμεων που έχουν πάρει τον έλεγχο στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια στην Ουκρανία έχουν υπονομεύσει την ασφάλειά του, αυξάνοντας τυχόν κινδύνους από τη λειτουργία του, ανακοίνωσε η Βρετανία σήμερα Παρασκευή.

«Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν την ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων για να ξεκουράσουν τις δυνάμεις τους, αξιοποιώντας το καθεστώς προστασίας του πυρηνικού σταθμού για να μειώσουν τον κίνδυνο για τον εξοπλισμό και το προσωπικό τους από ουκρανικές επιθέσεις τη νύχτα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι προθέσεις της Ρωσίας για το μέλλον του εργοστασίου παραμένουν ασαφείς μετά από πέντε μήνες κατοχής. Οι δυνάμεις της Μόσχας επιχειρούν στις περιοχές που γειτνιάζουν με τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, με τις μονάδες πυροβολικού που εδρεύουν εκεί να στοχεύουν το ουκρανικό έδαφος στη δυτική όχθη του ποταμού Ντνίπρο, τονίζει η Βρετανία.

