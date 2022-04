Καλιφόρνια: Έξι νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο του Σακραμέντο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι είναι νεκροί, ενώ τουλάχιστον άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, μετά από ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που έγινε σήμερα το πρωί στο κέντρο της του Σακραμέντο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία σε μία ανάρτησή της, στο Twitter.

Σύμφωνα με την αστυνομία αρκετά οικοδομικά τετράγωνα σε έναν εμπορικό δρόμο στο κέντρο της πόλης έχουν αποκλειστεί, ενώ διεξάγονται έρευνες.

K Street Shooting Update



Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd