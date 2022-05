Καλιφόρνια: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από ένοπλη επίθεση σε εκκλησία

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ χθες Κυριακή μέσα σε εκκλησία πρεσβυτεριανών στη Λαγκούνα Γουντς, στη νότια Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν οι αρχές, προσθέτοντας πως συνέλαβαν έναν ύποπτο.

Η αστυνομία αντέδρασε όταν ενημερώθηκε «για πυρά μέσα σε εκκλησία» με «πολλά θύματα, που έχουν υποστεί τραύματα από σφαίρες»· «θέσαμε υπό κράτηση έναν ύποπτο και κατασχέσαμε το όπλο που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε» στην επίθεση, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ, στην Καλιφόρνια, μέσω Twitter.

