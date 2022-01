Και «έσπασε» την καραντίνα και δήλωσε ψευδή στοιχεία ο Τζόκοβιτς - Τι αποκαλύπτει το Spiegel

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς φέρεται να είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό σε τεστ που διενήργησε στις 26 Δεκεμβρίου, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε πως νόσησε στις 16 Δεκεμβρίου και ανάρρωσε στις 22 του μήνα.

Αν επαληθευτούν τα στοιχεία του γερμανικού «Spiegel», τότε ο σέρβος νούμερο 1 τενίστας στον κόσμο έσπασε την καραντίνα για να ταξιδέψει ανεμβολίαστος στην Αυστραλία και δήλωσε ψευδή στοιχεία.

Αναλυτικά, ο ίδιος ισχυρίστηκε πως νόησε στις 16 Δεκεμβρίου και ανάρρωσε στις 22 του μήνα, ωστόσο το «Spiegel» αναφέρει πως το θετικό τεστ δεν έγινε στις 16 Δεκεμβρίου αλλά δέκα μέρες αργότερα. Υπάρχει, μάλιστα, και σχετική εικόνα με τον κωδικό QR που επιβεβαιώνει την ημερομηνία που έγινε το τεστ.

Αν όλα αυτά αληθεύουν, αυτό σημαίνει πως ο No.1 τενίστας στον κόσμο όχι μόνο «έσπασε» την 14ημερη καραντίνα προκειμένου να ταξιδέψει στην Αυστραλία για το τουρνουά, αλλά κατηγορείται και για δήλωση ψευδών στοιχείων και κινδυνεύει με φυλάκιση.

Novak Djoković claims to have been tested positiv for Covid on the 16th of December.

However the timestamp for the digital version of his positiv test indicates the result may actually be from the 26th of December.

Our reporting @derspiegel in german https://t.co/NnvY0vc09G