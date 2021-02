Κ. Φραγκογιάννης: 60 διαφορετικές πρωτοβουλίες για την εξωστρέφεια της χώρας

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, αναφέρθηκε στους βασικούς πυλώνες της οικονομικής διπλωματίας της κυβέρνησης καθώς στις πρωτοβουλίες για την εξωστρέφεια της χώρας.

Πιο αναλυτικά, οι άρρηκτοι δεσμοί μεταξύ της οικονομίας, της πολιτικής και της διπλωματίας, καθώς και ο ρόλος της τελευταίας στην επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με τίτλο «Ο ρόλος της διπλωματίας στην οικονομική ανάπτυξη» που διοργάνωσε το Institute for Hellenic Growth and Prosperity του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (ACG) σε συνεργασία με το ACG Institute of Global Affairs.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της οικονομικής διπλωματίας της τρέχουσας κυβέρνησης:

Αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα με την προσέγγιση κορυφαίων εταιρειών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα και με την παροχή επιπλέον κινήτρων, καθώς και με θεσμική απλοποίηση των διαδικασιών.

Συνεχής έμφαση στην εξωστρέφεια. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, η κυβέρνηση έχει ήδη προγραμματίσει για τους επόμενους μήνες περίπου 60 διαφορετικές πρωτοβουλίες που αναμένεται να «κάνουν την Ελλάδα να κοιτάξει "προς τα έξω" όπως ποτέ πριν».

Πολυμερής και πολυεπίπεδη διπλωματία, ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ο ΟΟΣΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ.

Συμμετοχή σε φιλόδοξα έργα, όπως η e-Astypalaia, το πρώτο πράσινο, βιώσιμο νησί στη Μεσόγειο, ή έργα με εταιρείες - κολοσσούς όπως η Microsoft, η Cisco κ.λπ.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης η Charlotte Sammelin, πρέσβειρα του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ελλάδα, ο Soosuk Lim, πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα και ο Mark Allen, πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα. Ο κ. Φραγκογιάννης σημείωσε τους ισχυρούς διμερείς διπλωματικούς δεσμούς και τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας, Καναδά και Δημοκρατίας της Κορέας. Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε τους διάφορους τομείς αλλά και τα σημαντικά έργα για τα οποία οι προαναφερθείσες χώρες συνεργάζονται με τη χώρα μας (σε τομείς όπως η τεχνολογία, ο τουρισμός, η πράσινη οικονομία και οι ΑΠΕ, οι υποδομές, η αεροπορία και η ναυτιλία), καθώς και τους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς που συνδέουν καθεμία από αυτές τις χώρες με την Ελλάδα.

Από την πλευρά τους, οι πρέσβεις υπογράμμισαν ότι εταιρείες από τη Σουηδία, την Κορέα και τον Καναδά έχουν σημαντική παρουσία σε βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η τεχνολογία, η ναυτιλία, οι εξορύξεις, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και πρόσθεσαν ότι οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν δυναμικό ρόλο στην υποστήριξη και προώθηση των δραστηριοτήτων των εταιρειών υπό τη σημαία τους.

Η Σουηδή πρέσβειρα τόνισε τη σημασία της Οικονομικής Διπλωματίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικά για χώρες που έχουν μικρότερους πληθυσμούς και ενισχύονται από μια ισχυρή οικονομική κοινότητα. Τόνισε επίσης τη σημασία των εγχώριων οργανισμών, καθώς και των πρεσβειών, στην προώθηση των αξιών και των περιουσιακών στοιχείων μιας χώρας και στην αντιμετώπιση τοπικών θεσμικών προκλήσεων.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης της Κορέας υπογράμμισε την πρόθεση της Κορέας να είναι σύμμαχος που θα βοηθήσει την Ελλάδα να γίνει ένα ευρωπαϊκό success story, καθώς οι δύο χώρες είναι ισχυροί εταίροι σε βασικούς κλάδους όπως η ναυτιλία και η ναυπηγική βιομηχανία, ενώ περιέγραψε και το ρόλο της Οικονομικής Διπλωματίας στο «ταξίδι» μετασχηματισμού της χώρας από το να είναι μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου στο να αποτελεί πρότυπο καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης.

Τέλος, ο Καναδός πρέσβης υπογράμμισε τη βαρύτητα της οικονομικής πτυχής της διπλωματίας, καθώς βρίσκεται στο κέντρο των διμερών σχέσεων που βασίζονται σε αμοιβαίες πολιτικές και πολιτιστικές αξίες και παρουσίασε εκτενώς τους διάφορους τομείς οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Καναδά, Ελλάδας και ΕΕ.