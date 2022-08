Ιταλία: Στα 77 δισ. ευρώ εκτιμάται η αξία του Κολοσσαίου

Σημαντικό αρχαιολογικό αξιοθέατο και τουριστικός πόλος έλξης, το Κολοσσαίο συνεισφέρει περίπου 1,4 δισ. στο ΑΕΠ της Ιταλίας, ενώ η αξία του εκτιμάται στα περίπου 77 δισ. ευρώ. Αυτά αναφέρονται στη μελέτη «The value of an Iconic Asset – Η οικονομική και κοινωνική αξία του Κολοσσαίου» που εκπόνησε η ιταλική ομάδα συμβούλων του οικονομικού κολοσσού Deloitte, η οποία εξειδικεύεται σε οικονομικές, κοινωνικές αναλύσεις και σχετική αξία.



Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Ιταλία, εκτός από τα άμεσα οφέλη του «το Κολοσσαίο παράγει μια έμμεση αξία χρήσης, δηλαδή μια άυλη αξία που συνδέεται με την ευχαρίστηση της απλής εγγύτητας και θέας ενός μοναδικού και υπέροχου εικονικού έργου, τη λεγόμενη ηδονική αξία, όπως αποδεικνύεται από τις τιμές των κτηματομεσιτικών μονάδων πλησίον του χώρου, εκτιμάται σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ».

«Το Κολοσσαίο αντιπροσωπεύει μια σημαντική πηγή αξίας για τη Ρώμη, την Ιταλία και την ανθρωπότητα», εξηγεί ο Marco Vulpiani, συνεργάτης και επικεφαλής του τομέα αποτίμησης, μοντελοποίησης και οικονομικών συμβούλων του Τομέα Κεντρικής Μεσογείου της Deloitte, στην εφημερίδα La Repubblica.



Όπως σημειώνει η εφημερίδα, η εταιρεία έλαβε υπόψη και την κοινωνική αναγνώριση της ύπαρξης του αγαθού, όπως «όλα τα συναισθηματικά οφέλη που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά του ως ένα εμβληματικό αγαθό που είναι μοναδικό στον κόσμο, με περισσότερα από 2000 χρόνια ιστορίας – η λεγόμενη αξία ύπαρξης, δηλαδή πόσα χρήματα θα ήταν διατεθειμένη να πληρώσει η Κοινότητα για να διατηρήσει το περιουσιακό στοιχείο».

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη πενταετία 2011-2016 ο Όμιλος Tod’s χρηματοδότησε την αποκατάσταση του μνημείου και πως από το 2023 το μνημείο θα αποκτήσει και πάλι την αρένα του.