Ιταλία: Πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους κυκλοφορούν με μαγιό στο Σορέντο

Το μαγιό θα βλάπτει σοβαρά την τσέπη όσων επιλέγουν να κυκλοφορούν με αυτό στους δρόμους του Σορέντο της Ιταλίας, καθώς επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για προσβολή δημοσίας αιδούς.

Ο δήμαρχος του παραθαλάσσιου θερέτρου, Μάσιμο Κόπολα, δήλωσε ότι η θέα της εκτεθειμμένης σάρκας ενοχλεί τους ντόπιους και εγείρει φόβους ότι ότι θα πλήξει την εικόνα της πόλης, όπως αναφέρουν σε σχετικό ρεπορτάζ τους οι Τάιμς του Λονδίνου. «Η συνέχιση αυτής της κατάστασης εκτός από το γεγονός ότι κάνει τον πληθυσμό και τους επισκέπτες να νιώθουν άβολα, μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική άποψη για την ποιότητα ζωής στην πόλη μας με συνέπειες στην εικόνα και τον τουρισμό μας», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η δημοτική αστυνομία του Σορέντο θα κάνουν περιπολίες στους δρόμους για να φροντίζουν ώστε οι άνθρωποι δεν κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα ή με τα μαγιό τους. Ο τοπικός δημοσιογράφος, Μαξ Ταμάντι, δήλωσε στους Τάιμς ότι οι παραθαλάσσιες πόλεις της Ιταλίας μοιάζουν με «την Κόλαση του Δάντη» εξαιτίας των τουριστών που κυκλοφορούν δημοσίως με τα μαγιό τους.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως αναφέρει η Daily Mail, ότι και άλλες παραλιακές πόλεις έχουν εφαρμόσει παρόμοιες απαγορεύσεις, όπως η Πράια Α Μάρε στην Καλαβρία, όπου απαγορεύεται να κυκλοφορεί κανείς ξυπόλητος ή χωρίς τον κατάλληλο ρουχισμό, ενώ στο Ραπάλο, στη Λιγουρία, υπάρχουν πινακίδες που θυμίζουν στους επισκέπτες να σέβονται το dress code.

