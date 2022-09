Ιταλία: Οκτώ οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία

Συνολικά οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους και 4 αγνοούνται από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τις τελευταίες ώρες την περιφέρεια Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας, ανακοίνωσε σε νεότερο απολογισμό, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

«Έχουμε έναν προσωρινό απόλογισμό με επτά νεκρούς, σύμφωνα με την τοπική νομαρχία. Το έβδομο πτώμα μόλις βρέθηκε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του Φαμπρίτσιο Κούρτσο, επικεφαλής της ιταλικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, επιβεβαιώνοντας πληροφορία των ιταλικών μέσων ενημέρωσης.

Επίσης αγνοείται η τύχη άλλων τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων ένα εξάχρονο παιδί που βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του. Αυτή η τελευταία διασώθηκε από τους πυροσβέστες, όμως το ισχυρό ρεύμα του νερού πήρε το παιδί της, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AGI.

Flash floods in Italy’s eastern #Marche region last night leave 7 people dead in the province of Ancona, with several still missing on Friday. This video, by TgLa7, shows the village of Cantiano after more than 400 mm of rain fell in a few hours.pic.twitter.com/9g1gEyCZnV