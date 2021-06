Ιστορική συμφωνία για παγκόσμιο ελάχιστο εταιρικό φόρο 15%

Αλλάζει σελίδα η βάση του διεθνούς φορολογικού πλαισίου, μετά την είδηση της συμφωνία των υπουργών Οικονομικών της G7 για την επιβολή ενός ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% ανά χώρα. Το σχέδιο επιφέρει δραστικές αλλαγές στον φόρο που πληρώνουν οι τεχνολογικοί γίγαντες, βάζοντας ταυτόχρονα φρένο στην προσφιλή τακτική να πετυχαίνουν όσο το δυνατόν μικρότερες επιβαρύνσεις μέσω φορολογικών παραδείσων ανά τον κόσμο.

«Ιστορική συμφωνία» για Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και ΗΠΑ

Ως πρώτη αντίδραση ο βρετανός υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ σημείωσε ότι «έπειτα από χρόνια συζητήσεων, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία για την μεταρρύθμιση του παγκόσμιου συστήματος φορολόγησης ώστε αυτό να ταιριάζει στην παγκόσμια ψηφιακή εποχή». Σε κάθε περίπτωση, τόνισε «είναι ένα πρώτο βήμα, παρόλα αυτά πρέπει να συνεδριάσει και η G20 και να φτάσει σε συμφωνία με μια ευρύτερη ομάδα χωρών, οπότε είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να υπολογίσει κανείς τι μορφή θα πάρει η ιστορική συμφωνία».

🚨 At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK.



👇The thread below explains exactly what this means. #G7UK pic.twitter.com/HdcK1HuM91