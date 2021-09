Ισραήλ: Προετοιμάζονται και για 4η δόση του εμβολίου

Προετοιμασίες ακόμα και για 4η δόση των εμβολίων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι μεταλλάξεις πρέπει να ξεκινήσει το Ισραήλ, σύμφωνα με τον εθνικό συντονιστή της πανδημίας, Σαλμάν Ζάρκα. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο «Κan», ανέφερε χαρακτηριστικά πως «το Ισραήλ αναμένεται να χορηγήσει εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την αντιμετώπιση διαφορετικών μεταλλάξεων του κορωνοϊού μέχρι το τέλος του 2021 ή στις αρχές του 2022» και συνέχισε λέγοντας πως «δεδομένου ότι ο ιός είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι εδώ, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για μια τέταρτη δόση ». «Αυτή θα είναι η ζωή μας στο εξής, θα βιώνουμε διαδοχικά κύματα του κορονοϊού».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Σαλμάν Ζάρκα είχε αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Φαίνεται ότι, αν λάβουμε διδάγματα από το τέταρτο κύμα, πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης νέων κυμάτων με τις νέες μεταλλάξεις, όπως είναι η νέα μετάλλαξη «Μ» από τη Νότια Αμερική», τόνισε.



«Σκεπτόμενοι αυτό και τη μείωση των εμβολίων και των αντισωμάτων, φαίνεται ότι κάθε λίγους μήνες - θα μπορούσαμε μία φορά το χρόνο ή κάθε πέντε ή έξι μήνες - να εμβολιαζόμαστε κατά του κορονοϊού».

Μέχρι στιγμής, πάνω από 6.000.000 Ισραηλινοί, έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου Pfizer, ενώ πάνω από 5.500.000 έχουν λάβει δύο δόσεις του εμβολίου.

