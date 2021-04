Ισραήλ: Δυο λεπτά σιγή εις μνήμην του Ολοκαυτώματος

Η ζωή παρέλυσε για δύο λεπτά της ώρας σε ολόκληρο το Ισραήλ σήμερα στις 10:00 ενώ οι σειρήνες ηχούσαν για να σηματοδοτήσουν την Ημέρα του Ολοκαυτώματος στη μνήμη των έξι εκατομμυρίων εβραίων που έπεσαν θύματα του ναζισμού στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Όπως κάθε χρόνο, οι αυτοκινητιστές κατέβηκαν από τα οχήματά τους, τα λεωφορεία σταμάτησαν, και οι διαβάτες στάθηκαν σε στάση περισυλλογής στους δρόμους.

Israel stands still for 2 minutes to remember the victims of the Holocaust. 🕯 #HolocaustRemembranceDay pic.twitter.com/o86P9V0i29 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) April 8, 2021

Οι Ισραηλινοί στάθηκαν ακίνητοι έξω από εμπορικά καταστήματα και γραφεία και στα μπαλκόνια τους, όπως και οι μαθητές και οι φοιτητές σε όλα τα σχολικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Χθες, Τετάρτη, το βράδυ, στη διάρκεια τελετής στο Γιαντ Βασέμ, το μνημείο του Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να επιτρέψει στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Συνομιλίες διεξάγονται αυτή τη στιγμη στη Βιέννη ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη διεθνή κοινότητα για να επιχειρηθεί να διασωθεί η συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Today in Israel, people stopped what they were doing to honour and remember the 6 million Jews who were murdered by the Nazis. #YomHaShoah

pic.twitter.com/vbN0BOSTj3 — Xavi Ruiz (@xruiztru) April 8, 2021

«Μια συμφωνία με το Ιράν που θα άνοιγε τον δρόμο στα πυρηνικά όπλα (...) δεν θα ήταν επ' ουδενί υποχρεωτική για εμάς», δήλωσε.

«Στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, δεν είχαμε τη δυνατότητα να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας ούτε την κυριαρχία για να το πράξουμε», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Σήμερα έχουμε ένα κράτος, μια αμυντική δύναμη και έχουμε το πλήρες και φυσικό δικαίωμα ως κυρίαρχο κράτος του εβραϊκού λαού να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας εναντίον των εχθρών μας».

Today in Israel, people stopped what they were doing to honour and remember the 6 million Jews who were murdered by the Nazis. #YomHaShoah

pic.twitter.com/vbN0BOSTj3 — Xavi Ruiz (@xruiztru) April 8, 2021

Το Ισραήλ κατηγορεί την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους, ότι επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, κάτι που η Τεχεράνη ανέκαθεν αρνούνταν.