Ισραήλ: Χερσαίες δυνάμεις επιχειρούν στη Γάζα - Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε για όσο χρειαστεί

Ισραηλινά στρατεύματα πέρασαν στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό γενικό επιτελείο. Σε διάγγελμά του ο ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε πως η επιχείρηση θα συνεχιστεί και ότι το Ισραήλ «θα απαιτήσει βαρύ τίμημα από τη Χαμάς».

«Είπα ότι θα απαιτήσουμε βαρύ τίμημα από τη Χαμάς» δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού. «Το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με μεγάλη ένταση. Αυτή δεν είναι η τελευταία λέξη και αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί όσο χρειάζεται».

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και χερσαίες δυνάμεις διεξάγουν αυτή τη στιγμή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε το επιτελείο σε λακωνικό ανακοινωθέν του στο twitter.



Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Τζόναθαν Κόνρικους, επιβεβαίωσε ότι ισραηλινοί στρατιώτες έχουν μπει στον παλαιστινιακό θύλακα.

