Ισπανός πρέσβης σε ΥΕΘΑ: Η πρόταση για το πρόγραμμα πρόσκτησης φρεγατών

Ο Ισπανός πρέσβης στη Ελλάδα Ενρίκε Βιγκουέρα και οι συνεργάτες του παρουσίασαν στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλο την πρόταση της χώρας τους για το πρόγραμμα πρόσκτησης φρεγατών πολλαπλού ρόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Αυτό έκανε γνωστό απόψε, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο twitter, ο ΥΕΘΑ Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

