Ισπανία: Στις φλόγες χιλιάδες στρέμματα δάσους - Εκκενώθηκε περιοχή με 3.000 ανθρώπους

Χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης παραδόθηκαν στις φλόγες και περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από το ψυχαγωγικό πάρκο Πουί ντου Φου, εν μέσω του ακραίου καύσωνα που πλήττει την Ισπανία.

Η μεγαλύτερη από τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στη χώρα, ενισχυμένη και από τους ανέμους που αλλάζουν συνεχώς κατευθύνσεις, έχει κάψει περίπου 90.000 στρέμματα στη Σιέρα δε λα Κουλέμπρα, στην περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν. Περίπου 200 κάτοικοι αυτής της ορεινής ζώνης, κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία, εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω της πυρκαγιάς.

Άλλη μια πυρκαγιά ξέσπασε δίπλα στο πάρκο Πούι ντου Φου, κοντά στο Τολέδο και οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του χώρου, απομακρύνοντας επισκέπτες και εργαζομένους. «Η διεύθυνση του πάρκου αποφάσισε να εκκενώσει τον χώρο και να ματαιώσει τη βραδινή παράσταση, για λόγους ασφαλείας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

#Spain. Approximately 8,500 to 9,000 hectares have burned. The forest fires are raging:



🔹Artesanato de Segre ( #Lleida)

🔹Castellar de la Ribera (Lleida)

🔹Leyre ( #Navarra)

🔹Riofrio de Aliste ( #Zamora)#spainforestfire#ClimateEmergency #climatecrisis#chemtrails pic.twitter.com/1yy8X1z8EJ