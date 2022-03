Ισπανία: Σε υψηλό 37ετίας ο πληθωρισμός αγγίζοντας το 10%

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της Ισπανίας εκτοξεύτηκε τον Μάρτιο, ξεπερνώντας τα αναμενόμενα και αγγίζοντας τον ταχύτερο ρυθμό του από τον Μάιο του 1985, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ισπανική Στατιστική Αρχή (ΙΝΕ) την Τετάρτη.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 9,8% σε ετήσια βάση, μετρούμενες τόσο με τα εθνικά πρότυπα όσο και με τα εναρμονισμένα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από το 7,9% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ισπανίας ήταν στο 7,6% τον Φεβρουάριο. Η επιτάχυνση του ετήσιου πληθωρισμού οφείλεται στην άνοδο των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, του λαδιού, των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών, ανέφερε το ΙΝΕ. Ο υποκείμενος πληθωρισμός --ο οποίος δεν περιλαμβάνει ασταθή είδη όπως τα τρόφιμα και η ενέργεια- αυξήθηκε στο 3,4% τον Μάρτιο από 3,0% τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από τον Σεπτέμβριο του 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή της Ισπανίας αυξήθηκαν κατά 3,0% σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και 3,9% με τα εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ.

Η κατάσταση αυτή «πλήττει την οικονομία μας, την κοινωνία μας και ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες», παραδέχθηκε σήμερα ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή.

Περισσότερα μέτρα κρατικής στήριξης το συντομότερο δυνατό αναμένουν οι αναλυτές, όπως έγραψε στο Twitter ο Angel Talaveria, επικεφαλής ευρωπαϊκών οικονομικών στην εταιρεία συμβούλων Oxford Economics.

Spain inflation is now effectively at double digits, with energy prices absolutely out of control. This is now panic territory of the sort that can get governments ousted, so I expect more policy support to be announced sooner than later. pic.twitter.com/2yIDrrRpmM