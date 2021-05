Ισπανία: Πάνω από 2.700 μετανάστες έφθασαν στη Θέουτα σε μια μέρα

Περισσότεροι από 2.700 μετανάστες, από τους οποίους χίλιοι είναι ανήλικοι, εισήλθαν παράνομα σήμερα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα --που βρίσκεται στη βόρεια Αφρική-- από το γειτονικό Μαρόκο, κολυμπώντας ή πεζή όταν η παλίρροια το επέτρεπε, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές, επικαλούμενες αριθμό "ρεκόρ" για μια μέρα.

Η εφημερίδα El Pais και το πρακτορείο ειδήσεων Europa Press επικαλούνται πηγές της αστυνομίας οι οποίες κατηγορούν το Μαρόκο ότι προστατεύει παθητικά τα σύνορά του σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι αφίξεις πολλαπλασιάστηκαν στο ισπανικό έδαφος που βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Μάγρεμπ. Οι πρώτες αφίξεις έγιναν από μετανάστες που είχαν αναχωρήσει μέσα στη νύχτα από ακτές που βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα νοτίως της Θέουτα, δήλωσε εκπρόσωπος της νομαρχίας της Θέουτα επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για έναν πρωτόγνωρο αριθμό.

Κανένας από αυτούς τους μετανάστες δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί και "είναι καλά στην υγεία τους", πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κατά την άφιξή τους στο ισπανικό έδαφος, συνελήφθησαν.

Μια πρώτη ομάδα εκατό ανθρώπων αποτελούμενη κυρίως από νεαρούς άνδρες αλλά και παιδιά και γυναίκες είχε εντοπιστεί νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μερικοί χρησιμοποίησαν φουσκωτά σωσίβια, άλλοι φουσκωτές βάρκες και άλλοι περπάτησαν εκεί όπου η θάλασσα "είχε τραβηχτεί".

Στα τέλη Απριλίου, εκατό μετανάστες είχαν ήδη φθάσει στη Θέουτα κολυμπώντας από το Μαρόκο κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, κατά ομάδες των 20 έως 30 ατόμων. Η πλειονότητα αυτών απελάθηκε τότε στο Μαρόκο.

Αυτές οι αφίξεις μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα σημειώνονται σε μια συγκυρία διπλωματικών εντάσεων μεταξύ της Μαδρίτης και του Ραμπάτ.

🇲🇦🇪🇸- Following Spain's decision to secretly receive Brahim Ghali under a fake Algerian 🇩🇿passport, cross-border cooperation collapsed.



According to @el_pais, 2,700 migrants have entered in the occupied city of Ceuta. @vox_es called it the 2nd Green March.#RoadToSpain pic.twitter.com/sqLCrQ0IHl